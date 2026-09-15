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OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка

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OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 1
OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 2
OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 3
OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 4
OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 5
OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 6
OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 7
OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 8
OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 9
OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 10
OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 11
OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
3 Body Problem
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 11
  • OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676287
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
3 Body Problem
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, Repent, Do Not Answer, Fulfill Your Purpose, Nanofiber, Chaotic Or Stable, You Were Chosen, Target the Sun, One Last Sunset, They Are Coming, Origami Boats, Sophon, Destroy the Science, Doomsday Express, San-Ti, Bulletproof, Wallfacers, Dream Up a Solution, The Fate of the Planet, I See You, 3 Body Problem
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
наклейки
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка

Музыка неподражаемого Рамина Джавади к новому американскому научно-фантастическому телесериалу «Задача трёх тел». Лимитированное издание на 180-граммовом полупрозрачном синем виниле. Многократные обладатели премии "Эмми" сценаристы Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс ("Игра престолов") в сотрудничестве с номинированным на "Эмми" Александром Ву ("Террор", "Настоящая кровь") представляют сериал "Проблема трех тел" - захватывающую историю, которая переосмысливает научно-фантастическую драму с ее многослойными тайнами и высокими ставками жанра. Фильм основан на получившей широкое признание международной трилогии-бестселлере "Проблема трех тел". Роковое решение, принятое молодой женщиной в Китае 1960-х годов, отражается в пространстве и времени, доносясь до группы блестящих ученых в наши дни. Когда законы природы распутываются на глазах, пятеро бывших коллег воссоединяются, чтобы противостоять величайшей угрозе в истории человечества. Музыку к долгожданному сериалу написал удостоенный множества наград композитор Рамин Джавади, известный автором незабываемых тем и динамичных фрагментов для таких фильмов и сериалов, как «Игра престолов», «Дом дракона» и «Мир Дикого Запада». Известный композитор выиграл две премии Primetime Emmy Awards, был номинирован еще на пять и получил три номинации на премию Грэмми. Альбом "3 Body Problem" выпущен ограниченным тиражом на полупрозрачном голубом виниле и включает в себя вкладыш и лист с наклейками.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
3 Body Problem
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, Repent, Do Not Answer, Fulfill Your Purpose, Nanofiber, Chaotic Or Stable, You Were Chosen, Target the Sun, One Last Sunset, They Are Coming, Origami Boats, Sophon, Destroy the Science, Doomsday Express, San-Ti, Bulletproof, Wallfacers, Dream Up a Solution, The Fate of the Planet, I See You, 3 Body Problem
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
наклейки
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Музыка неподражаемого Рамина Джавади к новому американскому научно-фантастическому телесериалу «Задача трёх тел». Лимитированное издание на 180-граммовом полупрозрачном синем виниле. Многократные обладатели премии "Эмми" сценаристы Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс ("Игра престолов") в сотрудничестве с номинированным на "Эмми" Александром Ву ("Террор", "Настоящая кровь") представляют сериал "Проблема трех тел" - захватывающую историю, которая переосмысливает научно-фантастическую драму с ее многослойными тайнами и высокими ставками жанра. Фильм основан на получившей широкое признание международной трилогии-бестселлере "Проблема трех тел". Роковое решение, принятое молодой женщиной в Китае 1960-х годов, отражается в пространстве и времени, доносясь до группы блестящих ученых в наши дни. Когда законы природы распутываются на глазах, пятеро бывших коллег воссоединяются, чтобы противостоять величайшей угрозе в истории человечества. Музыку к долгожданному сериалу написал удостоенный множества наград композитор Рамин Джавади, известный автором незабываемых тем и динамичных фрагментов для таких фильмов и сериалов, как «Игра престолов», «Дом дракона» и «Мир Дикого Запада». Известный композитор выиграл две премии Primetime Emmy Awards, был номинирован еще на пять и получил три номинации на премию Грэмми. Альбом "3 Body Problem" выпущен ограниченным тиражом на полупрозрачном голубом виниле и включает в себя вкладыш и лист с наклейками.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - 3 Body Problem (Ramin Djawadi) (coloured) (8719262034969) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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