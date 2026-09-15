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OST - Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008087215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008087215) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка OST Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087215 - фото 1
Виниловая пластинка OST Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087215 - фото 2
Виниловая пластинка OST Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087215 - фото 3
Виниловая пластинка OST Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087215 - фото 4
Виниловая пластинка OST Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087215 - фото 5
Виниловая пластинка OST Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087215 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка OST Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087215 - фото 1
  • Виниловая пластинка OST Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087215 - фото 2
  • Виниловая пластинка OST Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087215 - фото 3
  • Виниловая пластинка OST Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087215 - фото 4
  • Виниловая пластинка OST Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087215 - фото 5
  • Виниловая пластинка OST Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087215 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676282
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008087215) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008087215) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу магии и мелодий с виниловой пластинкой OST - Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (Japan) (1LP). Этот альбом воплощает в себе удивительную симфоническую версию знаменитого саундтрека, созданного великим композитором Джо Хисаиси. Каждая нота на этой пластинке переносит слушателя в мир волшебства и приключений, наполняя сердце незабываемыми эмоциями. Разрешите себе украсить свою музыкальную коллекцию этим произведением и купить виниловую пластинку Kikis Delivery Service: Symphonic Version, чтобы насладиться завораживающими звуками и гармонией музыки.

Отзывы о товаре OST - Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008087215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Погрузитесь в атмосферу магии и мелодий с виниловой пластинкой OST - Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (Japan) (1LP). Этот альбом воплощает в себе удивительную симфоническую версию знаменитого саундтрека, созданного великим композитором Джо Хисаиси. Каждая нота на этой пластинке переносит слушателя в мир волшебства и приключений, наполняя сердце незабываемыми эмоциями. Разрешите себе украсить свою музыкальную коллекцию этим произведением и купить виниловую пластинку Kikis Delivery Service: Symphonic Version, чтобы насладиться завораживающими звуками и гармонией музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Kikis Delivery Service: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008087215) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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