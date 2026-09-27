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OST - Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008087819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008087819) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка OST Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087819 - фото 1
Виниловая пластинка OST Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087819 - фото 2
Виниловая пластинка OST Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087819 - фото 3
Виниловая пластинка OST Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087819 - фото 4
Виниловая пластинка OST Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087819 - фото 5
Виниловая пластинка OST Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087819 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка OST Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087819 - фото 1
  • Виниловая пластинка OST Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087819 - фото 2
  • Виниловая пластинка OST Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087819 - фото 3
  • Виниловая пластинка OST Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087819 - фото 4
  • Виниловая пластинка OST Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087819 - фото 5
  • Виниловая пластинка OST Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) 4988008087819 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676264
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008087819) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008087819) виниловая пластинка

Очаруйтесь неповторимой музыкой с виниловой пластинкой OST - Princess Mononoke: Symphonic Version от известного композитора Джо Хисаши (Япония) на одном LP. Этот альбом в симфоническом исполнении является новым взглядом на звуковое сопровождение культового анимационного фильма, перенося вас в мир волшебства и приключений. Каждая нота на пластинке пропитана удивительной гармонией и величием Хисащи, создавая особую атмосферу и волнующее звучание. Готовы погрузиться в потрясающую музыкальную реальностьx Тогда не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться этим музыкальным шедевром.

Отзывы о товаре OST - Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008087819) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Studio Ghibli
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Очаруйтесь неповторимой музыкой с виниловой пластинкой OST - Princess Mononoke: Symphonic Version от известного композитора Джо Хисаши (Япония) на одном LP. Этот альбом в симфоническом исполнении является новым взглядом на звуковое сопровождение культового анимационного фильма, перенося вас в мир волшебства и приключений. Каждая нота на пластинке пропитана удивительной гармонией и величием Хисащи, создавая особую атмосферу и волнующее звучание. Готовы погрузиться в потрясающую музыкальную реальностьx Тогда не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться этим музыкальным шедевром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Princess Mononoke: Symphonic Version (Joe Hisaishi) (4988008087819) виниловая пластинка - стоимость товара 6050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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