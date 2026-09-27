Stevie Ray Vaughan - Solos, Sessions & Encores (coloured) (8719262031203) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Solos, Sessions & Encores
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
В наличии
Код товара: 676253
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5 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[8719262031203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Solos, Sessions & Encores
Трек-лист
Stevie Ray Vaughan With Albert King, B.B. King And Paul Butterfield–The Sky Is Crying [Live], Marcia Ball–Soulful Dress, Johnny Copeland–Dont Stop By The Creek, Son, A.C. Reed–Miami Strut, Bill Carter (2)–Na-Na-Ne-Na-Nay, Stevie Ray Vaughan With Jeff Beck–Going Down [Live], Stevie Ray Vaughan With Lonnie Mack–Oreo Cookie Blues [Live], Stevie Ray Vaughan With Katie Webster–On The Run [Live], Stevie Ray Vaughan With Albert Collins–Alberts Shuffle [Live], Stevie Ray Vaughan With Jimmie Vaughan–Chan
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stevie Ray Vaughan - Solos, Sessions & Encores (coloured) (8719262031203) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Stevie Ray Vaughan With Albert King, B.B. King And Paul Butterfield–The Sky Is Crying [Live], Marcia Ball–Soulful Dress, Johnny Copeland–Dont Stop By The Creek, Son, A.C. Reed–Miami Strut, Bill Carter (2)–Na-Na-Ne-Na-Nay, Stevie Ray Vaughan With Jeff Beck–Going Down [Live], Stevie Ray Vaughan With Lonnie Mack–Oreo Cookie Blues [Live], Stevie Ray Vaughan With Katie Webster–On The Run [Live], Stevie Ray Vaughan With Albert Collins–Alberts Shuffle [Live], Stevie Ray Vaughan With Jimmie Vaughan–Change It [Live], Lou Ann Barton–You Can Have My Husband, Stevie Ray Vaughan With Bonnie Raitt–Texas Flood [Live], Stevie Ray Vaughan With Dick Dale–Pipeline, David Bowie–Lets Dance
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[8719262031203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Solos, Sessions & Encores
Трек-лист
Stevie Ray Vaughan With Albert King, B.B. King And Paul Butterfield–The Sky Is Crying [Live], Marcia Ball–Soulful Dress, Johnny Copeland–Dont Stop By The Creek, Son, A.C. Reed–Miami Strut, Bill Carter (2)–Na-Na-Ne-Na-Nay, Stevie Ray Vaughan With Jeff Beck–Going Down [Live], Stevie Ray Vaughan With Lonnie Mack–Oreo Cookie Blues [Live], Stevie Ray Vaughan With Katie Webster–On The Run [Live], Stevie Ray Vaughan With Albert Collins–Alberts Shuffle [Live], Stevie Ray Vaughan With Jimmie Vaughan–Chan
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Stevie Ray Vaughan With Albert King, B.B. King And Paul Butterfield–The Sky Is Crying [Live], Marcia Ball–Soulful Dress, Johnny Copeland–Dont Stop By The Creek, Son, A.C. Reed–Miami Strut, Bill Carter (2)–Na-Na-Ne-Na-Nay, Stevie Ray Vaughan With Jeff Beck–Going Down [Live], Stevie Ray Vaughan With Lonnie Mack–Oreo Cookie Blues [Live], Stevie Ray Vaughan With Katie Webster–On The Run [Live], Stevie Ray Vaughan With Albert Collins–Alberts Shuffle [Live], Stevie Ray Vaughan With Jimmie Vaughan–Change It [Live], Lou Ann Barton–You Can Have My Husband, Stevie Ray Vaughan With Bonnie Raitt–Texas Flood [Live], Stevie Ray Vaughan With Dick Dale–Pipeline, David Bowie–Lets Dance
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Stevie Ray Vaughan - Solos, Sessions & Encores (coloured) (8719262031203) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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