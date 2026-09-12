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Taro Nohara - Poly?-?Time Soundscapes & Forest Of The Shrinev (4251804138239) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Taro Nohara - Poly?-?Time Soundscapes & Forest Of The Shrinev (4251804138239) виниловая пластинка

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Taro Nohara - Poly?-?Time Soundscapes &amp; Forest Of The Shrinev (4251804138239) виниловая пластинка - фото 1
Taro Nohara - Poly?-?Time Soundscapes &amp; Forest Of The Shrinev (4251804138239) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Taro Nohara
Альбом (сингл)
Poly?-?Time Soundscapes / Forest Of The Shrine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Taro Nohara - Poly?-?Time Soundscapes &amp; Forest Of The Shrinev (4251804138239) виниловая пластинка - фото 1
  • Taro Nohara - Poly?-?Time Soundscapes &amp; Forest Of The Shrinev (4251804138239) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676205
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Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804138239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Taro Nohara
Альбом (сингл)
Poly?-?Time Soundscapes / Forest Of The Shrine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Poly-Time Soundscapes, Shishi-Odoshi, African Buddhist Temple, Beatific Sea, Peninsula Information Center, Forest Of The Shrine, Miyadaiku, The Universe Above The Garden, Freakout Ondo, Deep Inside Of The Naiku (Jox-xHax-xKyu)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taro Nohara - Poly?-?Time Soundscapes & Forest Of The Shrinev (4251804138239) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Poly-Time Soundscapes, Shishi-Odoshi, African Buddhist Temple, Beatific Sea, Peninsula Information Center, Forest Of The Shrine, Miyadaiku, The Universe Above The Garden, Freakout Ondo, Deep Inside Of The Naiku (Jox-xHax-xKyu)



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Taro Nohara - Poly?-?Time Soundscapes & Forest Of The Shrinev (4251804138239) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804138239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Taro Nohara
Альбом (сингл)
Poly?-?Time Soundscapes / Forest Of The Shrine
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Poly-Time Soundscapes, Shishi-Odoshi, African Buddhist Temple, Beatific Sea, Peninsula Information Center, Forest Of The Shrine, Miyadaiku, The Universe Above The Garden, Freakout Ondo, Deep Inside Of The Naiku (Jox-xHax-xKyu)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Poly-Time Soundscapes, Shishi-Odoshi, African Buddhist Temple, Beatific Sea, Peninsula Information Center, Forest Of The Shrine, Miyadaiku, The Universe Above The Garden, Freakout Ondo, Deep Inside Of The Naiku (Jox-xHax-xKyu)


Теги товара: Progressive Rock
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