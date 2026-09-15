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Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка

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Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 1
Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 2
Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 3
Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 4
Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 5
Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 6
Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 7
Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 8
Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Faithfull
Альбом (сингл)
Marianne Easy Come Easy Go
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 1
  • Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 2
  • Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 3
  • Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 4
  • Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 5
  • Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 6
  • Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 7
  • Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 8
  • Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676182
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NAIVE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Naive
Barcode
[3700187678623]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Faithfull
Альбом (сингл)
Marianne Easy Come Easy Go
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Down From Dover, Hold On Hold On, Solitude, The Crane Wife 3, Easy Come, Easy Go, Ooh Baby Baby, Kimbie, Children Of Stone, The Phoenix, In Germany Before The War, Dear God Please HeMe, Salvation, Somewhere (A Place For Us), Many A Mile To Freedom, Black Coffee, Flandyke Shore, How Many Worlds, Sing Me Back Home
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка

"Easy Come, Easy Go" - студийный альбом кавер-версий английской певицы Марианны Фэйтфулл, выпущенный в ЕС 10 ноября 2008 года. Диск спродюсирован Хэлом Уиллнером (Hal Willner) и включает в себя выступления различных музыкантов. Альбом был записан с помощью Pro Tools в Нью-Йорке на студии Sear Sound. Марианна Эвелин Габриэль Фейтфулл (родилась 29 декабря 1946 г.) - английская певица, автор песен и актриса. Она добилась популярности в 1960-х годах, выпустив свой хит «As Tears Go By», и стала одной из ведущих артисток во "время британского музыкального вторжения в Соединенные Штаты". Фейтфулл родилась в Хэмпстеде, Лондон, и начала свою карьеру в 1964 году после посещения вечеринки The Rolling Stones, где ее заметил Эндрю Луг Олдхэм. Ее дебютный альбом "Marianne Faithfull" (1965) (выпущенный одновременно с ее альбомом "Come My Way") имел коммерческий успех, за которым последовал ряд альбомов на Decca Records. С 1966 по 1970 год певица имела широко разрекламированные романтические отношения с Миком Джаггером. Ее популярность еще больше повысилась благодаря ролям в кино, например, в фильмах «Я никогда не забуду, как меня зовут» (1967), «Девушка на мотоцикле» (1968) и «Гамлет» (1969). Однако ее популярность была омрачена личными проблемами в 1970-х годах. В то время она была анорексичкой, бездомной и наркоманкой. Известная своим характерным голосом, ранее мелодичный и более высокий вокал Фейтфулл (который преобладал на протяжении всей ее карьеры в 1960-х) пострадал от тяжелого ларингита в сочетании с постоянным злоупотреблением наркотиками в 1970-х, что навсегда изменило ее голос, сделав его хриплым, надтреснутым и ниже по высоте. Некоторые критики хвалили это новое звучание как «пропитанное виски» и считали, что оно помогло уловить грубые эмоции, выраженные в музыке Фейтфулл. После долгого коммерческого отсутствия Фейтфулл вернулась, выпустив в 1979 году свой альбом "Broken English", получивший признание критиков. Альбом имел коммерческий успех и ознаменовал возрождение ее музыкальной карьеры. "Broken English" принес Фейтфулл номинацию на премию Грэмми за лучшее женское рок-вокальное исполнение. Затем она выпустила серию альбомов, в том числе "Dangerous Acquaintances" (1981), "A Child's Adventure" (1983), и "Strange Weather" (1987). Фейтфулл также написала три книги о своей жизни: «Фейтфулл: автобиография» (1994 г.), «Воспоминания, мечты и размышления» (2007 г.) и «Марианна Фейтфулл: жизнь в записях» (2014 г.). (Faithfull: An Autobiography (1994), Memories, Dreams & Reflections (2007), и Marianne Faithfull: A Life on Record (2014).). Фейтфулл вошла в список «100 величайших женщин рок-н-ролла» канала VH1. Она получила премию World Lifetime Achievement Award на церемонии вручения наград Women's World Awards 2009 и была назначена Кавалером Ордена искусств и литературы правительством Франции.

Отзывы о товаре Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
NAIVE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Naive
Barcode
[3700187678623]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Faithfull
Альбом (сингл)
Marianne Easy Come Easy Go
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Down From Dover, Hold On Hold On, Solitude, The Crane Wife 3, Easy Come, Easy Go, Ooh Baby Baby, Kimbie, Children Of Stone, The Phoenix, In Germany Before The War, Dear God Please HeMe, Salvation, Somewhere (A Place For Us), Many A Mile To Freedom, Black Coffee, Flandyke Shore, How Many Worlds, Sing Me Back Home
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
"Easy Come, Easy Go" - студийный альбом кавер-версий английской певицы Марианны Фэйтфулл, выпущенный в ЕС 10 ноября 2008 года. Диск спродюсирован Хэлом Уиллнером (Hal Willner) и включает в себя выступления различных музыкантов. Альбом был записан с помощью Pro Tools в Нью-Йорке на студии Sear Sound. Марианна Эвелин Габриэль Фейтфулл (родилась 29 декабря 1946 г.) - английская певица, автор песен и актриса. Она добилась популярности в 1960-х годах, выпустив свой хит «As Tears Go By», и стала одной из ведущих артисток во "время британского музыкального вторжения в Соединенные Штаты". Фейтфулл родилась в Хэмпстеде, Лондон, и начала свою карьеру в 1964 году после посещения вечеринки The Rolling Stones, где ее заметил Эндрю Луг Олдхэм. Ее дебютный альбом "Marianne Faithfull" (1965) (выпущенный одновременно с ее альбомом "Come My Way") имел коммерческий успех, за которым последовал ряд альбомов на Decca Records. С 1966 по 1970 год певица имела широко разрекламированные романтические отношения с Миком Джаггером. Ее популярность еще больше повысилась благодаря ролям в кино, например, в фильмах «Я никогда не забуду, как меня зовут» (1967), «Девушка на мотоцикле» (1968) и «Гамлет» (1969). Однако ее популярность была омрачена личными проблемами в 1970-х годах. В то время она была анорексичкой, бездомной и наркоманкой. Известная своим характерным голосом, ранее мелодичный и более высокий вокал Фейтфулл (который преобладал на протяжении всей ее карьеры в 1960-х) пострадал от тяжелого ларингита в сочетании с постоянным злоупотреблением наркотиками в 1970-х, что навсегда изменило ее голос, сделав его хриплым, надтреснутым и ниже по высоте. Некоторые критики хвалили это новое звучание как «пропитанное виски» и считали, что оно помогло уловить грубые эмоции, выраженные в музыке Фейтфулл. После долгого коммерческого отсутствия Фейтфулл вернулась, выпустив в 1979 году свой альбом "Broken English", получивший признание критиков. Альбом имел коммерческий успех и ознаменовал возрождение ее музыкальной карьеры. "Broken English" принес Фейтфулл номинацию на премию Грэмми за лучшее женское рок-вокальное исполнение. Затем она выпустила серию альбомов, в том числе "Dangerous Acquaintances" (1981), "A Child's Adventure" (1983), и "Strange Weather" (1987). Фейтфулл также написала три книги о своей жизни: «Фейтфулл: автобиография» (1994 г.), «Воспоминания, мечты и размышления» (2007 г.) и «Марианна Фейтфулл: жизнь в записях» (2014 г.). (Faithfull: An Autobiography (1994), Memories, Dreams & Reflections (2007), и Marianne Faithfull: A Life on Record (2014).). Фейтфулл вошла в список «100 величайших женщин рок-н-ролла» канала VH1. Она получила премию World Lifetime Achievement Award на церемонии вручения наград Women's World Awards 2009 и была назначена Кавалером Ордена искусств и литературы правительством Франции.
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Отзывы


Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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