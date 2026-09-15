Описание товара Marianne Faithfull - Easy Come Easy Go (coloured) (3700187678623) виниловая пластинка

"Easy Come, Easy Go" - студийный альбом кавер-версий английской певицы Марианны Фэйтфулл, выпущенный в ЕС 10 ноября 2008 года. Диск спродюсирован Хэлом Уиллнером (Hal Willner) и включает в себя выступления различных музыкантов. Альбом был записан с помощью Pro Tools в Нью-Йорке на студии Sear Sound. Марианна Эвелин Габриэль Фейтфулл (родилась 29 декабря 1946 г.) - английская певица, автор песен и актриса. Она добилась популярности в 1960-х годах, выпустив свой хит «As Tears Go By», и стала одной из ведущих артисток во "время британского музыкального вторжения в Соединенные Штаты". Фейтфулл родилась в Хэмпстеде, Лондон, и начала свою карьеру в 1964 году после посещения вечеринки The Rolling Stones, где ее заметил Эндрю Луг Олдхэм. Ее дебютный альбом "Marianne Faithfull" (1965) (выпущенный одновременно с ее альбомом "Come My Way") имел коммерческий успех, за которым последовал ряд альбомов на Decca Records. С 1966 по 1970 год певица имела широко разрекламированные романтические отношения с Миком Джаггером. Ее популярность еще больше повысилась благодаря ролям в кино, например, в фильмах «Я никогда не забуду, как меня зовут» (1967), «Девушка на мотоцикле» (1968) и «Гамлет» (1969). Однако ее популярность была омрачена личными проблемами в 1970-х годах. В то время она была анорексичкой, бездомной и наркоманкой. Известная своим характерным голосом, ранее мелодичный и более высокий вокал Фейтфулл (который преобладал на протяжении всей ее карьеры в 1960-х) пострадал от тяжелого ларингита в сочетании с постоянным злоупотреблением наркотиками в 1970-х, что навсегда изменило ее голос, сделав его хриплым, надтреснутым и ниже по высоте. Некоторые критики хвалили это новое звучание как «пропитанное виски» и считали, что оно помогло уловить грубые эмоции, выраженные в музыке Фейтфулл. После долгого коммерческого отсутствия Фейтфулл вернулась, выпустив в 1979 году свой альбом "Broken English", получивший признание критиков. Альбом имел коммерческий успех и ознаменовал возрождение ее музыкальной карьеры. "Broken English" принес Фейтфулл номинацию на премию Грэмми за лучшее женское рок-вокальное исполнение. Затем она выпустила серию альбомов, в том числе "Dangerous Acquaintances" (1981), "A Child's Adventure" (1983), и "Strange Weather" (1987). Фейтфулл также написала три книги о своей жизни: «Фейтфулл: автобиография» (1994 г.), «Воспоминания, мечты и размышления» (2007 г.) и «Марианна Фейтфулл: жизнь в записях» (2014 г.). (Faithfull: An Autobiography (1994), Memories, Dreams & Reflections (2007), и Marianne Faithfull: A Life on Record (2014).). Фейтфулл вошла в список «100 величайших женщин рок-н-ролла» канала VH1. Она получила премию World Lifetime Achievement Award на церемонии вручения наград Women's World Awards 2009 и была назначена Кавалером Ордена искусств и литературы правительством Франции.