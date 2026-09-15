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AC/DC - If You Want Blood You've Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - If You Want Blood You've Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка

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AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 9
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 10
AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
IF YOU WANT BLOOD YOUVE GOT IT
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 9
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 10
  • AC/DC - If You Want Blood You&#039;ve Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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AC/DC - If You Want Blood You've Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588733413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
IF YOU WANT BLOOD YOUVE GOT IT
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Riff Raff, Hell Aint A Bad Place To Be, Bad Boy Boogie, The Jack, Problem Child, Whole Lotta Rosie, Rock N Roll Damnation, High Voltage, Rock, Rocker
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - If You Want Blood You've Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка

If You Want Blood Youve Got It, выпущенный в октябре 1978 года, стал первым концертным альбомом группы AC/DC и одним из лучших концертных альбомов в истории рок-музыки. Юбилейное переиздание на золотом виниле 180 г.. Этот LP неизменно занимает высокие места в опросах лучших концертных альбомов, и на это есть веская причина: на других концертных пластинках может быть больше песен, больше хитов или даже больше приятных публике уловок, но немногие могут сравниться с чистым энтузиазмом и безрассудной энергией, которые AC/DC отразили в этом великолепном концертном документе. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - If You Want Blood You've Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588733413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
IF YOU WANT BLOOD YOUVE GOT IT
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Riff Raff, Hell Aint A Bad Place To Be, Bad Boy Boogie, The Jack, Problem Child, Whole Lotta Rosie, Rock N Roll Damnation, High Voltage, Rock, Rocker
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Описание
If You Want Blood Youve Got It, выпущенный в октябре 1978 года, стал первым концертным альбомом группы AC/DC и одним из лучших концертных альбомов в истории рок-музыки. Юбилейное переиздание на золотом виниле 180 г.. Этот LP неизменно занимает высокие места в опросах лучших концертных альбомов, и на это есть веская причина: на других концертных пластинках может быть больше песен, больше хитов или даже больше приятных публике уловок, но немногие могут сравниться с чистым энтузиазмом и безрассудной энергией, которые AC/DC отразили в этом великолепном концертном документе. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - If You Want Blood You've Got It (coloured) (0196588733413) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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