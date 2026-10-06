Midori Takada; Masahiko Satoh - Lunar Cruise (4260544820335) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 676156
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 310 руб.
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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Midori Takada; Masahiko Satoh - Lunar Cruise (4260544820335) виниловая пластинка
Погрузитесь в уникальный звуковой пейзаж с виниловой пластинкой Lunar Cruise от Midori Takada &amp; Masahiko Satoh. Этот альбом представляет собой захватывающее путешествие по звукам, которые наполнены гармонией и таинственностью. Каждая композиция на этой пластинке является настоящим музыкальным произведением искусства, способным увлечь вас с первых нот и заставить забыть обо всем на свете. Если вы цените высокое качество звука и хотите погрузиться в атмосферу удивительной музыки, не упустите возможность купить виниловую пластинку Lunar Cruise от Midori Takada &amp; Masahiko Satoh (1LP).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Погрузитесь в уникальный звуковой пейзаж с виниловой пластинкой Lunar Cruise от Midori Takada &amp; Masahiko Satoh. Этот альбом представляет собой захватывающее путешествие по звукам, которые наполнены гармонией и таинственностью. Каждая композиция на этой пластинке является настоящим музыкальным произведением искусства, способным увлечь вас с первых нот и заставить забыть обо всем на свете. Если вы цените высокое качество звука и хотите погрузиться в атмосферу удивительной музыки, не упустите возможность купить виниловую пластинку Lunar Cruise от Midori Takada &amp; Masahiko Satoh (1LP).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Midori Takada; Masahiko Satoh - Lunar Cruise (4260544820335) виниловая пластинка - по цене 4310 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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