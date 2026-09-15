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Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка

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Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка - фото 1
Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка - фото 2
Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка - фото 3
Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка - фото 4
Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Il Ragazzo Della Via Gluck
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка - фото 1
  • Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка - фото 2
  • Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка - фото 3
  • Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка - фото 4
  • Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676138
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602465624946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Il Ragazzo Della Via Gluck
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Il ragazzo della via Gluck, ? inutile davvero, Ciao ragazzi, E voi ballate, Chi ce l’ha con me, Non mi dir, Uno strano tipo, Il mio amico James Bond, La festa, Chi era lui, Sono un simpatico, Il problema pi? importante, Due tipi come noi, Ringo
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка

Il ragazzo della via Gluck — студийный альбом итальянского певца и актёра Адриано Челентано, первоначально вышедший в 1966 году. Ремастированное переиздание на Eco Friendly виниле 180 г.. Было продано полтора миллионов экземпляров сингла с записью песни «Il ragazzo della via Gluck» («Парень с улицы Глюка»), в честь которой и назван альбом. Композиция также участвовала на Фестивале Сан-Ремо. Получив большой успех, она была переведена на двадцать два языка и более четырёх месяцев возглавляла итальянские хит-парады. Эта композиция, в которой рассказывается о судьбе простого миланского парня — первая песня Челентано, которая обошла весь мир. Позднее её даже включили в школьные учебники, как призыв к бережному отношению к природе. В соответствии с темами песен Адриано Челентано, всегда ориентированных на социальную и экологическую тематику, серия виниловых переизданий из его выдающегося каталога выпускается на Greenyl - 100% экологичном виниле, из на 99% перерабатываемого пластика без ПВХ, с использованием 80% энергии, поступающей от солнечных батарей.

Отзывы о товаре Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602465624946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
Il Ragazzo Della Via Gluck
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Il ragazzo della via Gluck, ? inutile davvero, Ciao ragazzi, E voi ballate, Chi ce l’ha con me, Non mi dir, Uno strano tipo, Il mio amico James Bond, La festa, Chi era lui, Sono un simpatico, Il problema pi? importante, Due tipi come noi, Ringo
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Il ragazzo della via Gluck — студийный альбом итальянского певца и актёра Адриано Челентано, первоначально вышедший в 1966 году. Ремастированное переиздание на Eco Friendly виниле 180 г.. Было продано полтора миллионов экземпляров сингла с записью песни «Il ragazzo della via Gluck» («Парень с улицы Глюка»), в честь которой и назван альбом. Композиция также участвовала на Фестивале Сан-Ремо. Получив большой успех, она была переведена на двадцать два языка и более четырёх месяцев возглавляла итальянские хит-парады. Эта композиция, в которой рассказывается о судьбе простого миланского парня — первая песня Челентано, которая обошла весь мир. Позднее её даже включили в школьные учебники, как призыв к бережному отношению к природе. В соответствии с темами песен Адриано Челентано, всегда ориентированных на социальную и экологическую тематику, серия виниловых переизданий из его выдающегося каталога выпускается на Greenyl - 100% экологичном виниле, из на 99% перерабатываемого пластика без ПВХ, с использованием 80% энергии, поступающей от солнечных батарей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Adriano Celentano - Il Ragazzo Della Via Gluck (0602465624946) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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