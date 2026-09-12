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Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка

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Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 1
Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 2
Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 3
Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 4
Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 5
Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 6
Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 7
Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mason Nick
Альбом (сингл)
Nick Masons Fictitious Sport
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 1
  • Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 2
  • Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 3
  • Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 4
  • Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 5
  • Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 6
  • Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 7
  • Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676116
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Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0190295660178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mason Nick
Альбом (сингл)
Nick Masons Fictitious Sport
Жанр
Jazz
Трек-лист
Can't Get My Motor To Start, I Was Wrong, Siam, Hot River, Boo To You Too, Do Ya ?, Wervin', I'm A Mineralist
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка

"Nick Mason's Fictitious Sports" - первая сольная работа барабанщика Pink Floyd Ника Мэйсона, сделанная им в перерыве между альбомами группы-матки "The Wall" и "The Final Cut". Все композиции сочинены Карлой Блэй, она же сыграла здесь клавишные партии, а за вокал (кроме первой песни) отвечает знаменитый британский музыкант Роберт Уайатт (Soft Machine, Matching Mole). Оригинальный и уникальный альбом: прогрессив-рок с элементами джаз-фьюжена - must-have для ценителей творчества музыкантов великой группы.

Отзывы о товаре Mason Nick - Nick Masons Fictitious Sport (0190295660178) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0190295660178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mason Nick
Альбом (сингл)
Nick Masons Fictitious Sport
Жанр
Jazz
Трек-лист
Can't Get My Motor To Start, I Was Wrong, Siam, Hot River, Boo To You Too, Do Ya ?, Wervin', I'm A Mineralist
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Nick Mason's Fictitious Sports" - первая сольная работа барабанщика Pink Floyd Ника Мэйсона, сделанная им в перерыве между альбомами группы-матки "The Wall" и "The Final Cut". Все композиции сочинены Карлой Блэй, она же сыграла здесь клавишные партии, а за вокал (кроме первой песни) отвечает знаменитый британский музыкант Роберт Уайатт (Soft Machine, Matching Mole). Оригинальный и уникальный альбом: прогрессив-рок с элементами джаз-фьюжена - must-have для ценителей творчества музыкантов великой группы.
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Отзывы


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