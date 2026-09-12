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Glorification Of Sadness — новый студийный альбом британской певицы и автора песен Паломы Фейт. Издание на виниле. The Glorification of Sadness - самый личный альбом Паломы Фейт, основанный на ее собственном опыте. Это первая новая музыка с момента выпуска ее пятого студийного альбома «Infinite Things» в ноябре 2020 года и это первый раз в ее карьере, когда она также выступила продюсером альбома

Glorification Of Sadness — новый студийный альбом британской певицы и автора песен Паломы Фейт. Издание на виниле. The Glorification of Sadness - самый личный альбом Паломы Фейт, основанный на ее собственном опыте. Это первая новая музыка с момента выпуска ее пятого студийного альбома «Infinite Things» в ноябре 2020 года и это первый раз в ее карьере, когда она также выступила продюсером альбома

Paloma Faith - The Glorification Of Sadness (0196588647116) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.