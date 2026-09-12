Paloma Faith - The Glorification Of Sadness (0196588647116) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paloma Faith
Альбом (сингл)
Glorification Of Sadness
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676071
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Характеристики
Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588647116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paloma Faith
Альбом (сингл)
Glorification Of Sadness
Трек-лист
Sweatpants, Pressure, God In A Dress, How You Leave A Man, There’s Nothing More Human Than Failure (Interlude), Bad Woman, Cry On The Dancefloor, Say My Name, Let It Ride, The Big Bang Ending (Interlude), Eat Shit And Die, Divorce, Hate When You’re Happy, Enjoy Yourself, Enough, Mirror To Mirror (Interlude), Already Broken
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paloma Faith - The Glorification Of Sadness (0196588647116) виниловая пластинка
Glorification Of Sadness — новый студийный альбом британской певицы и автора песен Паломы Фейт. Издание на виниле. The Glorification of Sadness - самый личный альбом Паломы Фейт, основанный на ее собственном опыте. Это первая новая музыка с момента выпуска ее пятого студийного альбома «Infinite Things» в ноябре 2020 года и это первый раз в ее карьере, когда она также выступила продюсером альбома
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588647116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paloma Faith
Альбом (сингл)
Glorification Of Sadness
Трек-лист
Sweatpants, Pressure, God In A Dress, How You Leave A Man, There’s Nothing More Human Than Failure (Interlude), Bad Woman, Cry On The Dancefloor, Say My Name, Let It Ride, The Big Bang Ending (Interlude), Eat Shit And Die, Divorce, Hate When You’re Happy, Enjoy Yourself, Enough, Mirror To Mirror (Interlude), Already Broken
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Glorification Of Sadness — новый студийный альбом британской певицы и автора песен Паломы Фейт. Издание на виниле. The Glorification of Sadness - самый личный альбом Паломы Фейт, основанный на ее собственном опыте. Это первая новая музыка с момента выпуска ее пятого студийного альбома «Infinite Things» в ноябре 2020 года и это первый раз в ее карьере, когда она также выступила продюсером альбома
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Paloma Faith - The Glorification Of Sadness (0196588647116) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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