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Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка

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Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка - фото 1
Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка - фото 2
Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка - фото 3
Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка - фото 4
Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка - фото 5
Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка - фото 6
Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ice-T
Альбом (сингл)
O.G. Original Gangster
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка - фото 1
  • Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка - фото 2
  • Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка - фото 3
  • Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка - фото 4
  • Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка - фото 5
  • Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка - фото 6
  • Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676068
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262014404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ice-T
Альбом (сингл)
O.G. Original Gangster
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
First Impression, Ziplock, Jack Hustler, Bitches 2, Straight Up Nigga, O.G. Original Gangster, The House, Evil E - What About Sexx, Fly By, Fried Chicken, Lifestyles Of The Rich And Infamous, Body Count, Prepared To Die, Escape From The Killing Fields, The Tower, Ya Shoulda Killed Me Last Year
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: First Impression, Ziplock, Jack Hustler, Bitches 2, Straight Up Nigga, O.G. Original Gangster, The House, Evil E - What About Sexx, Fly By, Fried Chicken, Lifestyles Of The Rich And Infamous, Body Count, Prepared To Die, Escape From The Killing Fields, The Tower, Ya Shoulda Killed Me Last Year

Отзывы о товаре Ice-T - O.G. Original Gangster (8719262014404) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262014404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ice-T
Альбом (сингл)
O.G. Original Gangster
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
First Impression, Ziplock, Jack Hustler, Bitches 2, Straight Up Nigga, O.G. Original Gangster, The House, Evil E - What About Sexx, Fly By, Fried Chicken, Lifestyles Of The Rich And Infamous, Body Count, Prepared To Die, Escape From The Killing Fields, The Tower, Ya Shoulda Killed Me Last Year
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: First Impression, Ziplock, Jack Hustler, Bitches 2, Straight Up Nigga, O.G. Original Gangster, The House, Evil E - What About Sexx, Fly By, Fried Chicken, Lifestyles Of The Rich And Infamous, Body Count, Prepared To Die, Escape From The Killing Fields, The Tower, Ya Shoulda Killed Me Last Year
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