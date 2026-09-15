Guy, Buddy; Wells, Junior Play The Blues 8719262005242 виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Buddy Guy, Junior Wells
Альбом (сингл)
Play The Blues
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 676052
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262005242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Buddy Guy, Junior Wells
Альбом (сингл)
Play The Blues
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Rhythm & Blues
Трек-лист
A Man Of Many Words, My Baby Left Me (She Left Me A Mule To Ride), Come On In This House - Have Mercy Baby, T - Bone Shuffle, A Poor Mans Plea, Messin With The Kid, This Old Fool, I Dont Know, Bad Bad Whiskey, Honeydripper
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Guy, Buddy; Wells, Junior Play The Blues 8719262005242 виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A Man Of Many Words, My Baby Left Me (She Left Me A Mule To Ride), Come On In This House - Have Mercy Baby, T - Bone Shuffle, A Poor Mans Plea, Messin With The Kid, This Old Fool, I Dont Know, Bad Bad Whiskey, Honeydripper
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262005242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Buddy Guy, Junior Wells
Альбом (сингл)
Play The Blues
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Rhythm & Blues
Трек-лист
A Man Of Many Words, My Baby Left Me (She Left Me A Mule To Ride), Come On In This House - Have Mercy Baby, T - Bone Shuffle, A Poor Mans Plea, Messin With The Kid, This Old Fool, I Dont Know, Bad Bad Whiskey, Honeydripper
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A Man Of Many Words, My Baby Left Me (She Left Me A Mule To Ride), Come On In This House - Have Mercy Baby, T - Bone Shuffle, A Poor Mans Plea, Messin With The Kid, This Old Fool, I Dont Know, Bad Bad Whiskey, Honeydripper
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Guy, Buddy; Wells, Junior Play The Blues 8719262005242 виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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