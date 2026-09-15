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Idris Muhammad - House Of The Rising Sun (8719262034716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Idris Muhammad - House Of The Rising Sun (8719262034716) виниловая пластинка

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Idris Muhammad - House Of The Rising Sun (8719262034716) виниловая пластинка - фото 1
Idris Muhammad - House Of The Rising Sun (8719262034716) виниловая пластинка - фото 2
Idris Muhammad - House Of The Rising Sun (8719262034716) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Idris Muhammad
Альбом (сингл)
House Of The Rising Sun
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Idris Muhammad - House Of The Rising Sun (8719262034716) виниловая пластинка - фото 1
  • Idris Muhammad - House Of The Rising Sun (8719262034716) виниловая пластинка - фото 2
  • Idris Muhammad - House Of The Rising Sun (8719262034716) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676036
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Idris Muhammad - House Of The Rising Sun (8719262034716) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Idris Muhammad
Альбом (сингл)
House Of The Rising Sun
Трек-лист
House of the Rising Sun, Baia (Boogie Bump), Hard to Face the Music, Theme for York City, Sudan, Hey Pocky A-way
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Idris Muhammad - House Of The Rising Sun (8719262034716) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: House of the Rising Sun, Baia (Boogie Bump), Hard to Face the Music, Theme for York City, Sudan, Hey Pocky A-way

Отзывы о товаре Idris Muhammad - House Of The Rising Sun (8719262034716) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Idris Muhammad
Альбом (сингл)
House Of The Rising Sun
Трек-лист
House of the Rising Sun, Baia (Boogie Bump), Hard to Face the Music, Theme for York City, Sudan, Hey Pocky A-way
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: House of the Rising Sun, Baia (Boogie Bump), Hard to Face the Music, Theme for York City, Sudan, Hey Pocky A-way
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Idris Muhammad - House Of The Rising Sun (8719262034716) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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