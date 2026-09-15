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Art Pepper - Art Pepper Meets The Rhythm Section (8436569192184) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Art Pepper - Art Pepper Meets The Rhythm Section (8436569192184) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Pepper, Art Art Pepper Meets The Rhythm Section 8436569192184 - фото 1
Виниловая пластинка Pepper, Art Art Pepper Meets The Rhythm Section 8436569192184 - фото 2
Виниловая пластинка Pepper, Art Art Pepper Meets The Rhythm Section 8436569192184 - фото 3
Виниловая пластинка Pepper, Art Art Pepper Meets The Rhythm Section 8436569192184 - фото 4
Виниловая пластинка Pepper, Art Art Pepper Meets The Rhythm Section 8436569192184 - фото 5
Виниловая пластинка Pepper, Art Art Pepper Meets The Rhythm Section 8436569192184 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Pepper, Art Art Pepper Meets The Rhythm Section 8436569192184 - фото 1
  • Виниловая пластинка Pepper, Art Art Pepper Meets The Rhythm Section 8436569192184 - фото 2
  • Виниловая пластинка Pepper, Art Art Pepper Meets The Rhythm Section 8436569192184 - фото 3
  • Виниловая пластинка Pepper, Art Art Pepper Meets The Rhythm Section 8436569192184 - фото 4
  • Виниловая пластинка Pepper, Art Art Pepper Meets The Rhythm Section 8436569192184 - фото 5
  • Виниловая пластинка Pepper, Art Art Pepper Meets The Rhythm Section 8436569192184 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676000
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Art Pepper - Art Pepper Meets The Rhythm Section (8436569192184) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Pepper - Art Pepper Meets The Rhythm Section (8436569192184) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: So Nice to Come Home to, Red Pepper Blues, Imagination, Waltz Me Blues, Straight Life, Jazz Me Blues, Tin Tin Deo, Star Eyes, Birks Works

Отзывы о товаре Art Pepper - Art Pepper Meets The Rhythm Section (8436569192184) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: So Nice to Come Home to, Red Pepper Blues, Imagination, Waltz Me Blues, Straight Life, Jazz Me Blues, Tin Tin Deo, Star Eyes, Birks Works
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Pepper - Art Pepper Meets The Rhythm Section (8436569192184) виниловая пластинка – стоимость товара 2620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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