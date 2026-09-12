Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол для ноутбука
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
управление при помощи одного рычага, комфортный и безопасный выбор удобного положения, наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором для придания устойчивости
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675945
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол для ноутбука
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
управление при помощи одного рычага, комфортный и безопасный выбор удобного положения, наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором для придания устойчивости
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60 см
Ширина столешницы
80 см
Высота стола
80 см
Регулировка высоты
да
Размеры в упаковке, см
89х69х14
Вес, кг.
19
Описание товара Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT)
Компактный стол Cactus не занимает много места, но в тоже время площадь столешницы достаточна для организации полноценного рабочего места. Благодаря маневренным колёсикам столик удобно перемещать в пространстве.
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Теги товара: в современном стиле, с регулировкой высоты, прямые
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Бренд
Тип товара
Стол для ноутбука
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
управление при помощи одного рычага, комфортный и безопасный выбор удобного положения, наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором для придания устойчивости
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60 см
Ширина столешницы
80 см
Высота стола
80 см
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Регулировка высоты
да
Компактный стол Cactus не занимает много места, но в тоже время площадь столешницы достаточна для организации полноценного рабочего места. Благодаря маневренным колёсикам столик удобно перемещать в пространстве.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: в современном стиле, с регулировкой высоты, прямые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: в современном стиле, с регулировкой высоты, прямые
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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