Top.Mail.Ru
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 1
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 2
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 3
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 4
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 5
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 6
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 7
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 8
Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол для ноутбука
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
управление при помощи одного рычага, комфортный и безопасный выбор удобного положения, наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором для придания устойчивости
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 1
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 2
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 3
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 4
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 5
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 6
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 7
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 8
  • Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675945
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол для ноутбука
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
управление при помощи одного рычага, комфортный и безопасный выбор удобного положения, наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором для придания устойчивости
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60 см
Ширина столешницы
80 см
Высота стола
80 см
Регулировка высоты
да
Размеры в упаковке, см
89х69х14
Вес, кг.
19

Описание товара Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT)

Компактный стол Cactus не занимает много места, но в тоже время площадь столешницы достаточна для организации полноценного рабочего места. Благодаря маневренным колёсикам столик удобно перемещать в пространстве.

Отзывы о товаре Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол для ноутбука
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
управление при помощи одного рычага, комфортный и безопасный выбор удобного положения, наличие 4 колес обеспечивает маневренность, 2 колеса со стопором для придания устойчивости
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60 см
Ширина столешницы
80 см
Высота стола
80 см
Развернуть
Регулировка высоты
да
Описание
Компактный стол Cactus не занимает много места, но в тоже время площадь столешницы достаточна для организации полноценного рабочего места. Благодаря маневренным колёсикам столик удобно перемещать в пространстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол для ноутбука Cactus VM-FDS102 столешница МДФ белый 80x60x121см (CS-FDS102WWT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...