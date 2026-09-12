Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
регулировка угла наклона
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675933
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
регулировка угла наклона
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Глубина столешницы
26
Ширина столешницы
48
Высота стола
48
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х28х6
Вес, кг.
1.45
Описание товара Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см
Стол для ноутбука BURO BU-804 имеет перфорированную столешницу, изготовленную из прочного металла. Широкое пространство между ножками обеспечивает необходимое свободное пространство. Оптимальные габариты стола позволяют поставить его в любом удобном месте. Наличие подставки под компьютерную мышь создает дополнительный комфорт. Благодаря черному цвету стол отлично впишется в интерьер.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые, черные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
регулировка угла наклона
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Глубина столешницы
26
Ширина столешницы
48
Высота стола
48
Регулировка высоты
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Стол для ноутбука BURO BU-804 имеет перфорированную столешницу, изготовленную из прочного металла. Широкое пространство между ножками обеспечивает необходимое свободное пространство. Оптимальные габариты стола позволяют поставить его в любом удобном месте. Наличие подставки под компьютерную мышь создает дополнительный комфорт. Благодаря черному цвету стол отлично впишется в интерьер.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые, черные
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые, черные
Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стол для ноутбука Buro BU-804 столешница металл черный 48x48x26см