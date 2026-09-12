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Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см

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Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 1
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 2
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 3
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 4
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 5
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 6
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 7
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 8
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 9
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 10
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 11
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 12
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 13
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 14
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 15
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 16
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 17
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 18
Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
хай-тек
Тип стола
подставка
Цвет
черный
Особенности
складной, с охлаждением, регулируемый
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 1
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 2
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 3
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 4
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 5
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 6
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 7
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 8
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 9
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 10
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 11
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 12
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 13
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 14
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 15
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 16
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 17
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 18
  • Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675932
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
хай-тек
Тип стола
подставка
Цвет
черный
Особенности
складной, с охлаждением, регулируемый
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Ширина столешницы
48 см
Высота стола
48 см
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х28х6
Вес, кг.
1.6

Описание товара Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см

Столик для ноутбука Buro BU-803 станет незаменимым приспособлением для пользователей, которые привыкли работать на ноутбуке, сидя на диване. Столик обладает высокой прочностью. Особенность столика в складной конструкции, что позволяет легко хранить его: ножки изделия можно сложить, превратив столик в плоскую поверхность. Buro BU-803 гарантирует комфортную работу, поскольку обладает оптимальной высотой и позволяет удобно расположить на столешнице ноутбук, чтобы пользователь мог свободно перемещать мышь для управления ноутбуком. Представлен столик в черном цвете, что делает его привлекательным приспособлением, уместным в любом интерьерном решении.

Отзывы о товаре Стол для ноутбука Buro BU-803 складн. столешница металл черный 48x48x26см




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
хай-тек
Тип стола
подставка
Цвет
черный
Особенности
складной, с охлаждением, регулируемый
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
металл
Материал основания
металл
Ширина столешницы
48 см
Высота стола
48 см
Регулировка высоты
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Столик для ноутбука Buro BU-803 станет незаменимым приспособлением для пользователей, которые привыкли работать на ноутбуке, сидя на диване. Столик обладает высокой прочностью. Особенность столика в складной конструкции, что позволяет легко хранить его: ножки изделия можно сложить, превратив столик в плоскую поверхность. Buro BU-803 гарантирует комфортную работу, поскольку обладает оптимальной высотой и позволяет удобно расположить на столешнице ноутбук, чтобы пользователь мог свободно перемещать мышь для управления ноутбуком. Представлен столик в черном цвете, что делает его привлекательным приспособлением, уместным в любом интерьерном решении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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