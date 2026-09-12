Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
потайной ящик
Материал столешницы
стекло
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675930
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Описание товара Стол для компьютера Cactus подъёмный столешница стекло черный каркас черный (CS-EGD-BBK)
Стол компьютерный Cactus CS-EGD-BBK с лаконичным черным дизайном обладает набором полезных функций. Специальный модуль с одномоторным механизмом и системой обнаружения препятствий позволит настроить высоту в пределах 72-120 см. При этом уровень шума составит всего 55 дБ, а система обнаружения столкновений поможет избежать неприятностей.
Мебель Cactus CS-EGD-BBK оснащена прочным металлическим каркасом, сохраняющим устойчивость под нагрузкой 50 кг. Прямоугольная столешница с размерами 120x60 см изготовлена из прочного и предельно простого в уходе закаленного стекла. Также стол дополнен интерфейсами USB и узким ящиком под столешницей.
Стол компьютерный Cactus CS-EGD-BBK с лаконичным черным дизайном обладает набором полезных функций. Специальный модуль с одномоторным механизмом и системой обнаружения препятствий позволит настроить высоту в пределах 72-120 см. При этом уровень шума составит всего 55 дБ, а система обнаружения столкновений поможет избежать неприятностей.
Мебель Cactus CS-EGD-BBK оснащена прочным металлическим каркасом, сохраняющим устойчивость под нагрузкой 50 кг. Прямоугольная столешница с размерами 120x60 см изготовлена из прочного и предельно простого в уходе закаленного стекла. Также стол дополнен интерфейсами USB и узким ящиком под столешницей.
Стол для компьютера Cactus подъёмный столешница стекло черный каркас черный (CS-EGD-BBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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