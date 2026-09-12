Стол для компьютера Cactus подъёмный столешница МДФ черный каркас черный (CS-ED-BBK)
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Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
память положений: 2, скорость подъема/опускания: 25 мм/с
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675929
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
память положений: 2, скорость подъема/опускания: 25 мм/с
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
120
Высота стола
120
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.68х0.2
Вес, кг.
25
Описание товара Стол для компьютера Cactus подъёмный столешница МДФ черный каркас черный (CS-ED-BBK)
Компьютерный стол Cactus CS-ED-BBK имеет диапазон регулировки высоты от 72 до 120 см со скоростью до 25 мм/с, при этом уровень шума составляет примерно 55 дБ. Данная модель имеет подстаканник, крючок для наушников, кабель канал. Выдерживает нагрузку до 80 кг. Основание сделано из металла, а сам стол из прочного МДФ.
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Теги товара: с регулировкой высоты, прямые, черные
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Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
память положений: 2, скорость подъема/опускания: 25 мм/с
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
120
Высота стола
120
Регулировка высоты
да
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Страна производитель
Китай
Компьютерный стол Cactus CS-ED-BBK имеет диапазон регулировки высоты от 72 до 120 см со скоростью до 25 мм/с, при этом уровень шума составляет примерно 55 дБ. Данная модель имеет подстаканник, крючок для наушников, кабель канал. Выдерживает нагрузку до 80 кг. Основание сделано из металла, а сам стол из прочного МДФ.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые, черные
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые, черные
Стол для компьютера Cactus подъёмный столешница МДФ черный каркас черный (CS-ED-BBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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