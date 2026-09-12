Стол для компьютера Cactus подъёмный столешница МДФ белый каркас белый (CS-ED-WWT)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
подстаканник, подъемный механизм
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675928
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
подстаканник, подъемный механизм
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
120
Высота стола
72
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.72х0.2
Вес, кг.
27.95
Описание товара Стол для компьютера Cactus подъёмный столешница МДФ белый каркас белый (CS-ED-WWT)
Стол Cactus столешница мдф белый, каркас белый CS-ED-WWT подходит для офиса и дома. Стильный дизайн стола впишется в любой интерьер. Подъемный механизм позволяет удобно регулировать модель по высоте, благодаря чему стол подойдет для пользователя любого роста и комплекции. Регулировка производится с помощью электронного блока, встроенного в столешницу. Отверстия в столешнице позволяют удобно расположить провода от оргтехники. Стол укомплектован крючком для наушников и удобной подставкой для напитков.
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Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
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Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
подстаканник, подъемный механизм
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
120
Высота стола
72
Регулировка высоты
да
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Страна производитель
Китай
Стол Cactus столешница мдф белый, каркас белый CS-ED-WWT подходит для офиса и дома. Стильный дизайн стола впишется в любой интерьер. Подъемный механизм позволяет удобно регулировать модель по высоте, благодаря чему стол подойдет для пользователя любого роста и комплекции. Регулировка производится с помощью электронного блока, встроенного в столешницу. Отверстия в столешнице позволяют удобно расположить провода от оргтехники. Стол укомплектован крючком для наушников и удобной подставкой для напитков.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
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Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Стол для компьютера Cactus подъёмный столешница МДФ белый каркас белый (CS-ED-WWT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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