Стол для компьютера Cactus CS-EDL-DWT столешница ДСП светлый дуб каркас белый 120x71x60см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
светлый дуб/белый
Особенности
электропривод
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675923
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
светлый дуб/белый
Особенности
электропривод
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
120
Высота стола
71
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.71х0.2
Вес, кг.
28
Описание товара Стол для компьютера Cactus CS-EDL-DWT столешница ДСП светлый дуб каркас белый 120x71x60см
Cтол для компьютера Cactus CS-EDL-DWT – новая модель в линейке мебели Cactus, которая оснащена не только выдвижным ящиком, но и дополнительной полкой, что значительно расширяет возможность хранения вещей и освобождает рабочую поверхность. Цвет столешницы – светлый дуб – стиль и современность с налётом классики. Мягкая подсветка по периметру не только выполняет функциональную роль, но и выступает украшением. Данная модель универсальна и подходит для использования в офисе и дома.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
светлый дуб/белый
Особенности
электропривод
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
120
Высота стола
71
Регулировка высоты
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Cтол для компьютера Cactus CS-EDL-DWT – новая модель в линейке мебели Cactus, которая оснащена не только выдвижным ящиком, но и дополнительной полкой, что значительно расширяет возможность хранения вещей и освобождает рабочую поверхность. Цвет столешницы – светлый дуб – стиль и современность с налётом классики. Мягкая подсветка по периметру не только выполняет функциональную роль, но и выступает украшением. Данная модель универсальна и подходит для использования в офисе и дома.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, в стиле лофт, на металлокаркасе, черные
Теги товара: с регулировкой высоты, прямые
Стол для компьютера Cactus CS-EDL-DWT столешница ДСП светлый дуб каркас белый 120x71x60см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стол для компьютера Cactus CS-EDL-DWT столешница ДСП светлый дуб каркас белый 120x71x60см