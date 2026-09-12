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Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см

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Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см - фото 1
Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см - фото 2
Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см - фото 3
Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
электропривод
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
  • Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см - фото 1
  • Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см - фото 2
  • Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см - фото 3
  • Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675922
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
электропривод
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
160
Высота стола
71
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.71х0.2
Вес, кг.
23

Описание товара Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см

Стол компьютерный Cactus CS-EDL-ВBK с металлической конструкцией, прочной и легкой столешницей из МДФ выдерживает нагрузку до 80 кг. Мебель выполнена в немарком черном цвете. На столешнице шириной достаточно места для установки компьютера или ноутбука, контроллеров и прочей техники. Мебель Cactus CS-EDL-ВBK отлично впишется в интерьер, поможет эффектно выделить компьютерную зону от остальной части комнаты. Удобный стол с эргономичным дизайном дополнен кабель-каналом, крючком. Также функциональный модуль с настройкой высоты и системой обнаружения столкновений. Столешница не боится выгорания, легко очищается от пятен и пыли.

Отзывы о товаре Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол компьютерный
Тип стола
прямой
Цвет
черный
Особенности
электропривод
Форма стола
прямоугольник
Материал столешницы
ДСП
Материал основания
металл
Глубина столешницы
60
Ширина столешницы
160
Высота стола
71
Регулировка высоты
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Стол компьютерный Cactus CS-EDL-ВBK с металлической конструкцией, прочной и легкой столешницей из МДФ выдерживает нагрузку до 80 кг. Мебель выполнена в немарком черном цвете. На столешнице шириной достаточно места для установки компьютера или ноутбука, контроллеров и прочей техники. Мебель Cactus CS-EDL-ВBK отлично впишется в интерьер, поможет эффектно выделить компьютерную зону от остальной части комнаты. Удобный стол с эргономичным дизайном дополнен кабель-каналом, крючком. Также функциональный модуль с настройкой высоты и системой обнаружения столкновений. Столешница не боится выгорания, легко очищается от пятен и пыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол для компьютера Cactus CS-EDL-BBK столешница ДСП черный каркас черный 160x71x60см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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