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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray

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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 18
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 19
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 6
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2640x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
1
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  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 2
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  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 18
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 19
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675594
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 6
Цвет
серый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2640x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Частота процессора, МГц
3300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50МП+12МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray

Ваше средство самовыражения, Samsung Galaxy Z Flip6, стал еще компактнее и еще больше бросается в глаза, с Galaxy AI и профессиональной камерой 50 МП, которая всегда готова к фотосессии. Galaxy Z Flip6 снабжен различными функциями AI, например, Рекомендованные ответы — функцией, в которой AI предлагает варианты текстовых ответов, поэтому можно отвечать, даже когда Galaxy Z Flip6 сложен — идеальный вариант в пути. Кроме того, доступны функции Синхронный перевод и Переводчик. Модернизирован также AI камеры: благодаря алгоритму ProVisual качество изображения оптимизируется для повышения качества портретов. В смартфоне используются прочный Flex шарнир, усиленная рамка из армированного алюминия и стекла Corning Gorilla Glass Victus 2. Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч, и его хватает на весь день. Вы можете слушать до 68 часов музыки и смотреть до 23 часов видео.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 6
Цвет
серый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2640x1080
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Частота процессора, МГц
3300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50МП+12МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Ваше средство самовыражения, Samsung Galaxy Z Flip6, стал еще компактнее и еще больше бросается в глаза, с Galaxy AI и профессиональной камерой 50 МП, которая всегда готова к фотосессии. Galaxy Z Flip6 снабжен различными функциями AI, например, Рекомендованные ответы — функцией, в которой AI предлагает варианты текстовых ответов, поэтому можно отвечать, даже когда Galaxy Z Flip6 сложен — идеальный вариант в пути. Кроме того, доступны функции Синхронный перевод и Переводчик. Модернизирован также AI камеры: благодаря алгоритму ProVisual качество изображения оптимизируется для повышения качества портретов. В смартфоне используются прочный Flex шарнир, усиленная рамка из армированного алюминия и стекла Corning Gorilla Glass Victus 2. Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч, и его хватает на весь день. Вы можете слушать до 68 часов музыки и смотреть до 23 часов видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 5G 12/256Gb (SM-F741BZSGCAU) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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