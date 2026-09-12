Стойка со штангой KUPO CT-20MK MASTER C-STAND TURTLE BASE GRIP ARM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
93х8х46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675583
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
93х8х46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х46х8
Вес, кг.
9
Описание товара Стойка со штангой KUPO CT-20MK MASTER C-STAND TURTLE BASE GRIP ARM
Стойка со штангой KUPO CT-20MK MASTER C-STAND TURTLE BASE GRIP ARM с основанием черепаха оснащена уникальной инновационной подпружиненной системой фиксации, которая позволяет раскладывать и складывать ножки стойки менее чем за две секунды. Основание черепаха означает специальный тип конструкции стойки, в которой центральную колонну можно отсоединить для удобства транспортировки, а основание может быть использовано с переходником для низкого расположения оборудования.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
93х8х46
Страна производитель
Китай
Стойка со штангой KUPO CT-20MK MASTER C-STAND TURTLE BASE GRIP ARM с основанием черепаха оснащена уникальной инновационной подпружиненной системой фиксации, которая позволяет раскладывать и складывать ножки стойки менее чем за две секунды. Основание черепаха означает специальный тип конструкции стойки, в которой центральную колонну можно отсоединить для удобства транспортировки, а основание может быть использовано с переходником для низкого расположения оборудования.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Стойка со штангой KUPO CT-20MK MASTER C-STAND TURTLE BASE GRIP ARM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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