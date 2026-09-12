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Стойка со штангой KUPO CS-20MK MASTER C-STAND GRIP ARM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка со штангой KUPO CS-20MK MASTER C-STAND GRIP ARM

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Стойка со штангой KUPO CS-20MK MASTER C-STAND GRIP ARM - фото 1
Стойка со штангой KUPO CS-20MK MASTER C-STAND GRIP ARM - фото 2
Стойка со штангой KUPO CS-20MK MASTER C-STAND GRIP ARM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
100х8х65
  • Стойка со штангой KUPO CS-20MK MASTER C-STAND GRIP ARM - фото 1
  • Стойка со штангой KUPO CS-20MK MASTER C-STAND GRIP ARM - фото 2
  • Стойка со штангой KUPO CS-20MK MASTER C-STAND GRIP ARM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675580
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
100х8х65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х57х8
Вес, кг.
8.8

Описание товара Стойка со штангой KUPO CS-20MK MASTER C-STAND GRIP ARM

Стойка KUPO CS-20MK MASTER C-STAND имеет две подпружиненные раздвижные ножки, которые устанавливаются в фиксированных положениях, а третья ножка регулируется по высоте путем ослабления ручки-фиксатора и перемещается вверх/вниз по колонне. Это позволяет поднять одну ножку стойки выше остальных, чтобы выровнять стойку на наклонной или неровной поверхности. В комплект входит стойка C-Stand, 2,5 головка и 50см штанга. Штанга представляет собой 50 см отрезок стальной трубы диаметром 5/8 дюйма (16 мм) с шестигранным штифтом на одном ее конце и поворотной муфтой на другом. Головка 2,5 состоит из пары вращающихся алюминиевых дисков, прикрепленных к гнезду 5/8 (16 мм). Диски оснащены четырьмя V-образными тисками разного размера для крепления любых аксессуаров с 5/8, 1/2, 3/8 или 1/4 крепежными штифтами или трубками. V-образные зажимы имеют зубцы, которые надежно захватывают все, что установлено между пластинами. Головка оснащена эргономичной Т-образной рукояткой увеличенного размера и подшипниками, обеспечивающими максимальный крутящий момент.

Отзывы о товаре Стойка со штангой KUPO CS-20MK MASTER C-STAND GRIP ARM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
100х8х65
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка KUPO CS-20MK MASTER C-STAND имеет две подпружиненные раздвижные ножки, которые устанавливаются в фиксированных положениях, а третья ножка регулируется по высоте путем ослабления ручки-фиксатора и перемещается вверх/вниз по колонне. Это позволяет поднять одну ножку стойки выше остальных, чтобы выровнять стойку на наклонной или неровной поверхности. В комплект входит стойка C-Stand, 2,5 головка и 50см штанга. Штанга представляет собой 50 см отрезок стальной трубы диаметром 5/8 дюйма (16 мм) с шестигранным штифтом на одном ее конце и поворотной муфтой на другом. Головка 2,5 состоит из пары вращающихся алюминиевых дисков, прикрепленных к гнезду 5/8 (16 мм). Диски оснащены четырьмя V-образными тисками разного размера для крепления любых аксессуаров с 5/8, 1/2, 3/8 или 1/4 крепежными штифтами или трубками. V-образные зажимы имеют зубцы, которые надежно захватывают все, что установлено между пластинами. Головка оснащена эргономичной Т-образной рукояткой увеличенного размера и подшипниками, обеспечивающими максимальный крутящий момент.
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