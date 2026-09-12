Стойка со штангой KUPO CS-20MK MASTER C-STAND GRIP ARM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Стойка со штангой KUPO CS-20MK MASTER C-STAND GRIP ARM
Стойка KUPO CS-20MK MASTER C-STAND имеет две подпружиненные раздвижные ножки, которые устанавливаются в фиксированных положениях, а третья ножка регулируется по высоте путем ослабления ручки-фиксатора и перемещается вверх/вниз по колонне. Это позволяет поднять одну ножку стойки выше остальных, чтобы выровнять стойку на наклонной или неровной поверхности. В комплект входит стойка C-Stand, 2,5 головка и 50см штанга. Штанга представляет собой 50 см отрезок стальной трубы диаметром 5/8 дюйма (16 мм) с шестигранным штифтом на одном ее конце и поворотной муфтой на другом. Головка 2,5 состоит из пары вращающихся алюминиевых дисков, прикрепленных к гнезду 5/8 (16 мм). Диски оснащены четырьмя V-образными тисками разного размера для крепления любых аксессуаров с 5/8, 1/2, 3/8 или 1/4 крепежными штифтами или трубками. V-образные зажимы имеют зубцы, которые надежно захватывают все, что установлено между пластинами. Головка оснащена эргономичной Т-образной рукояткой увеличенного размера и подшипниками, обеспечивающими максимальный крутящий момент.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Отзывы о товаре Стойка со штангой KUPO CS-20MK MASTER C-STAND GRIP ARM