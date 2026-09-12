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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
80
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
386x128x4.4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
159 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675575
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Описание товара Стойка с редукторной колонной KUPO 484 HEAVY DUTY WIND-UP STAINLESS STEEL STAND
Стойка с редукторной колонной KUPO 484 HEAVY DUTY WIND-UP STAINLESS STEEL STAND - сверхмощная стойка с креплением для защиты от ветра, колёсами с тормозами и редукторной рукояткой для легкого подъема тяжелого оборудования весом до 80 кг. Благодаря двум одновременно выдвигающимся секциям, рабочая высота стойки составляет от 179 см до 386 см. Автоматический самоблокирующийся механизм и система безопасного подъема с кривошипной рукояткой обеспечивают безопасность и точность в работе. Сверху на стойке расположено 28мм гнездо с 3 отверстиями для установки комплекта защиты от ветра. Центральная колонна, ноги и U-образные распорки изготовлены из нержавеющей стали, а две верхние секции - из хромированной стали для дополнительной прочности. Две верхние секции выдвигаются одновременно на 4.4см при каждом полном повороте рукоятки. Выравнивающая выдвижная ножка позволяет компенсировать наклон или неровности пола. 6-дюймовые колёса оборудованы тормозными колодками с широкой педалью и отвечают промышленным требованиям.
Стойка с редукторной колонной KUPO 484 HEAVY DUTY WIND-UP STAINLESS STEEL STAND - сверхмощная стойка с креплением для защиты от ветра, колёсами с тормозами и редукторной рукояткой для легкого подъема тяжелого оборудования весом до 80 кг. Благодаря двум одновременно выдвигающимся секциям, рабочая высота стойки составляет от 179 см до 386 см. Автоматический самоблокирующийся механизм и система безопасного подъема с кривошипной рукояткой обеспечивают безопасность и точность в работе. Сверху на стойке расположено 28мм гнездо с 3 отверстиями для установки комплекта защиты от ветра. Центральная колонна, ноги и U-образные распорки изготовлены из нержавеющей стали, а две верхние секции - из хромированной стали для дополнительной прочности. Две верхние секции выдвигаются одновременно на 4.4см при каждом полном повороте рукоятки. Выравнивающая выдвижная ножка позволяет компенсировать наклон или неровности пола. 6-дюймовые колёса оборудованы тормозными колодками с широкой педалью и отвечают промышленным требованиям.
Стойка с редукторной колонной KUPO 484 HEAVY DUTY WIND-UP STAINLESS STEEL STAND - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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