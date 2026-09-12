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Стойка с редукторной колонной KUPO 483T 3 Sct. WIND-UP STAND купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка с редукторной колонной KUPO 483T 3 Sct. WIND-UP STAND

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Стойка с редукторной колонной KUPO 483T 3 Sct. WIND-UP STAND - фото 1
Стойка с редукторной колонной KUPO 483T 3 Sct. WIND-UP STAND - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
30
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
380x128x3
  • Стойка с редукторной колонной KUPO 483T 3 Sct. WIND-UP STAND - фото 1
  • Стойка с редукторной колонной KUPO 483T 3 Sct. WIND-UP STAND - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675574
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
30
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
380x128x3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.24х0.19
Вес, кг.
26

Описание товара Стойка с редукторной колонной KUPO 483T 3 Sct. WIND-UP STAND

Стойка с редукторной колонной KUPO 483T 3 Sct. WIND-UP STAND - это надежное решение для фотографов и видеографов, которым необходима опора для тяжелых осветительных приборов и рассеивателей. Эта 3секционная стойка с впечатляющей грузоподъемностью до 30 кг оснащена выдвижной редукторной колонной с механизмом автоматической самоблокировки и удобной кривошипной рукояткой, которая позволяет легко поднимать и опускать оборудование. Универсальная комбинированная головка с тремя типами крепления: гнезда 1/8 (28 мм) и 5/8 (16 мм), а также разнонаправленный штифт 5/8 (16 мм). Для дополнительной безопасности рукоятка оснащена блокиратором, который исключает случайное падение. Вы можете легко отрегулировать высоту стойки - один оборот рукоятки по часовой стрелке поднимает колонну на 44 мм. Выравнивающая выдвижная ножка позволяет компенсировать наклон или неровности пола. Кроме того, стойка оборудована противоскользящей подножкой, установленной на колонне, это позволяет пользователю уверенно становиться на нее для доступа к оборудованию и проведения необходимой регулировки.

Отзывы о товаре Стойка с редукторной колонной KUPO 483T 3 Sct. WIND-UP STAND




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Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
30
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
380x128x3
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка с редукторной колонной KUPO 483T 3 Sct. WIND-UP STAND - это надежное решение для фотографов и видеографов, которым необходима опора для тяжелых осветительных приборов и рассеивателей. Эта 3секционная стойка с впечатляющей грузоподъемностью до 30 кг оснащена выдвижной редукторной колонной с механизмом автоматической самоблокировки и удобной кривошипной рукояткой, которая позволяет легко поднимать и опускать оборудование. Универсальная комбинированная головка с тремя типами крепления: гнезда 1/8 (28 мм) и 5/8 (16 мм), а также разнонаправленный штифт 5/8 (16 мм). Для дополнительной безопасности рукоятка оснащена блокиратором, который исключает случайное падение. Вы можете легко отрегулировать высоту стойки - один оборот рукоятки по часовой стрелке поднимает колонну на 44 мм. Выравнивающая выдвижная ножка позволяет компенсировать наклон или неровности пола. Кроме того, стойка оборудована противоскользящей подножкой, установленной на колонне, это позволяет пользователю уверенно становиться на нее для доступа к оборудованию и проведения необходимой регулировки.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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