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Характеристики
Тип товара
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Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675462
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Описание товара Переходник KUPO KS-097 BALLHEAD BABY RECIEVER AND JUNIOR PIN WITH 3/8" MALE TAP
Переходник KUPO KS-097 BALLHEAD BABY RECIEVER AND JUNIOR PIN WITH 3/8 MALE TAP изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава, представляет собой универсальный аксессуар, предназначенный для установки штативных головок с внутренней резьбой 3/8-16 на различные опоры, такие как студийные стойки, штанги, кронштейны, суперклампы и другие. Благодаря приемному гнезду 16 мм и внешнему диаметру 28 мм он позволяет устанавливать головки под различными углами и в ограниченных пространствах, где штативы или студийные стойки могут не поместиться. Переходник оснащен круглой площадкой с тремя установочными винтами для надежного крепления головки. Переходник имеет компактные размеры и легкую алюминиевую конструкцию, что обеспечивает удобство и портативность без ущерба для прочности, поэтому он идеально подходит для выездных съемок. Расширьте свои творческие границы и получите новые возможности для фото- и видеосъемки с помощью адаптера KUPO KS-097.
Переходник KUPO KS-097 BALLHEAD BABY RECIEVER AND JUNIOR PIN WITH 3/8 MALE TAP изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава, представляет собой универсальный аксессуар, предназначенный для установки штативных головок с внутренней резьбой 3/8-16 на различные опоры, такие как студийные стойки, штанги, кронштейны, суперклампы и другие. Благодаря приемному гнезду 16 мм и внешнему диаметру 28 мм он позволяет устанавливать головки под различными углами и в ограниченных пространствах, где штативы или студийные стойки могут не поместиться. Переходник оснащен круглой площадкой с тремя установочными винтами для надежного крепления головки. Переходник имеет компактные размеры и легкую алюминиевую конструкцию, что обеспечивает удобство и портативность без ущерба для прочности, поэтому он идеально подходит для выездных съемок. Расширьте свои творческие границы и получите новые возможности для фото- и видеосъемки с помощью адаптера KUPO KS-097.
Переходник KUPO KS-097 BALLHEAD BABY RECIEVER AND JUNIOR PIN WITH 3/8" MALE TAP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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