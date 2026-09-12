Top.Mail.Ru
Переходник KUPO KS-077 5/8" STUD WITH 1/4"-20 MALE THREAD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Переходник KUPO KS-077 5/8" STUD WITH 1/4"-20 MALE THREAD

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Переходник KUPO KS-077 5/8&quot; STUD WITH 1/4&quot;-20 MALE THREAD - фото 1
Переходник KUPO KS-077 5/8&quot; STUD WITH 1/4&quot;-20 MALE THREAD - фото 2
Переходник KUPO KS-077 5/8&quot; STUD WITH 1/4&quot;-20 MALE THREAD - фото 3
Переходник KUPO KS-077 5/8&quot; STUD WITH 1/4&quot;-20 MALE THREAD - фото 4
Переходник KUPO KS-077 5/8&quot; STUD WITH 1/4&quot;-20 MALE THREAD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Переходник KUPO KS-077 5/8&quot; STUD WITH 1/4&quot;-20 MALE THREAD - фото 1
  • Переходник KUPO KS-077 5/8&quot; STUD WITH 1/4&quot;-20 MALE THREAD - фото 2
  • Переходник KUPO KS-077 5/8&quot; STUD WITH 1/4&quot;-20 MALE THREAD - фото 3
  • Переходник KUPO KS-077 5/8&quot; STUD WITH 1/4&quot;-20 MALE THREAD - фото 4
  • Переходник KUPO KS-077 5/8&quot; STUD WITH 1/4&quot;-20 MALE THREAD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675459
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х2х2
Вес, г.
100

Описание товара Переходник KUPO KS-077 5/8" STUD WITH 1/4"-20 MALE THREAD

Переходник KUPO KS-077 5/8 STUD WITH 1/4-20 MALE THREAD длиной 89 мм и диаметром 5/8 имеет наружную резьбу 1/4-20 (длина 12 мм). Переходник предназначен для надежной фиксации небольшого монитора или для надежного крепления любого устройства с крепежным отверстием 1/4-20. KS-077 обеспечивает универсальные возможности использования, позволяя устанавливать его в крепежной головке или в сочетании с удлинительной штангой. Шейка штифта Kupo имеет насечки, чтобы предотвратить прокручивание во время использования. Кроме того, переходник оснащен отверстием для предохранительного стержня, что повышает безопасность и надежность крепежа.

Отзывы о товаре Переходник KUPO KS-077 5/8" STUD WITH 1/4"-20 MALE THREAD




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Переходник KUPO KS-077 5/8 STUD WITH 1/4-20 MALE THREAD длиной 89 мм и диаметром 5/8 имеет наружную резьбу 1/4-20 (длина 12 мм). Переходник предназначен для надежной фиксации небольшого монитора или для надежного крепления любого устройства с крепежным отверстием 1/4-20. KS-077 обеспечивает универсальные возможности использования, позволяя устанавливать его в крепежной головке или в сочетании с удлинительной штангой. Шейка штифта Kupo имеет насечки, чтобы предотвратить прокручивание во время использования. Кроме того, переходник оснащен отверстием для предохранительного стержня, что повышает безопасность и надежность крепежа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходник KUPO KS-077 5/8" STUD WITH 1/4"-20 MALE THREAD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...