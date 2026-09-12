Перекладина телескопическая KUPO KCP-629B ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перекладина
Максимальная нагрузка, кг
3.6
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
117
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675448
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перекладина
Максимальная нагрузка, кг
3.6
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
117
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.1х0.07
Вес, кг.
2.2
Описание товара Перекладина телескопическая KUPO KCP-629B ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK
Перекладина телескопическая KUPO KCP-629B ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK - сверхпрочная четырехсекционная телескопическая перекладина с длиной от 1.17м до 3.05м и выдерживает максимальную нагрузку до 3.6 кг. Телескопическая конструкция особенно удобна для мобильного размещения осветительных приборов на локации. На каждой секции, изготовленной из алюминия, нанесена маркировка предельной длины, а для надежной регулировки длины предусмотрены большие стопорные рукоятки.
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Бренд
Тип товара
Перекладина
Максимальная нагрузка, кг
3.6
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
117
Страна производитель
Китай
Перекладина телескопическая KUPO KCP-629B ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK - сверхпрочная четырехсекционная телескопическая перекладина с длиной от 1.17м до 3.05м и выдерживает максимальную нагрузку до 3.6 кг. Телескопическая конструкция особенно удобна для мобильного размещения осветительных приборов на локации. На каждой секции, изготовленной из алюминия, нанесена маркировка предельной длины, а для надежной регулировки длины предусмотрены большие стопорные рукоятки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Перекладина телескопическая KUPO KCP-629B ALUMINUM BABY HANDHELD BOOM STICK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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