Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мешок для песка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
16
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
36x28x12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675387
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Описание товара Мешок для песка KUPO KSD-1680L 15.9KG SAND BAG
Мешок для песка KUPO KSD-1680L 15.9KG SAND BAG - пустой многоразовый мешок 36x28x12 см для песка массой до 16 кг, изготовлен из черного прочного нейлона кордекс плотностью 1000 ден с водостойким полиуретановым покрытием внутри, обеспечивающим долговечность и сохранность. Наполненный песком мешок является надежным противовесом для вашего оборудования. Мешок поставляется пустым, что значительно снижает стоимость доставки, а вы можете заполнить его любым грузом. Пластиковый внутренний вкладыш помогает удерживать пыль внутри и воду снаружи. Широкая рукоятка, вшитая по обеим сторонам сумки крест-накрест, обеспечивает дополнительный комфорт и удобство использования. Также предусмотрена дополнительная ручка, позволяющая накидывать сумку на ножки стойки. Высококачественные липучки надежно удерживают содержимое внутри мешка. Мешки-противовесы - это незаменимый элемент, предотвращающий опрокидывание стоек, стабилизирующий опоры камер и служащий противовесом для штанг.
Мешок для песка KUPO KSD-1680L 15.9KG SAND BAG - пустой многоразовый мешок 36x28x12 см для песка массой до 16 кг, изготовлен из черного прочного нейлона кордекс плотностью 1000 ден с водостойким полиуретановым покрытием внутри, обеспечивающим долговечность и сохранность. Наполненный песком мешок является надежным противовесом для вашего оборудования. Мешок поставляется пустым, что значительно снижает стоимость доставки, а вы можете заполнить его любым грузом. Пластиковый внутренний вкладыш помогает удерживать пыль внутри и воду снаружи. Широкая рукоятка, вшитая по обеим сторонам сумки крест-накрест, обеспечивает дополнительный комфорт и удобство использования. Также предусмотрена дополнительная ручка, позволяющая накидывать сумку на ножки стойки. Высококачественные липучки надежно удерживают содержимое внутри мешка. Мешки-противовесы - это незаменимый элемент, предотвращающий опрокидывание стоек, стабилизирующий опоры камер и служащий противовесом для штанг.
Мешок для песка KUPO KSD-1680L 15.9KG SAND BAG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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