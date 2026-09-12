Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
18.7х11х8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675374
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Описание товара Кронштейн KUPO KCP-103 7" MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER
Кронштейн KUPO KCP-103 7 MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER прецизионный шарнирный кронштейн предназначен для крепления впомогательного оборудования, например, внешних мониторов, беспроводного передатчика, приемника или других аксессуаров. Два резьбовых крепления 1/4-20 на обоих концах могут вращаться на шаровых сочленениях на 360 градусов, а вырез во втулке вокруг шара позволяет наклонить крепление на 90 градусов. Центральное колено вращается на 360 градусов, обеспечивая множество положений установки. Кронштейн комплектуется адаптером горячий башмак и цилиндрическим переходником 3/8-1/4, позволяя соединить два аксессуара с разными монтажными креплениями.
Кронштейн KUPO KCP-103 7 MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER прецизионный шарнирный кронштейн предназначен для крепления впомогательного оборудования, например, внешних мониторов, беспроводного передатчика, приемника или других аксессуаров. Два резьбовых крепления 1/4-20 на обоих концах могут вращаться на шаровых сочленениях на 360 градусов, а вырез во втулке вокруг шара позволяет наклонить крепление на 90 градусов. Центральное колено вращается на 360 градусов, обеспечивая множество положений установки. Кронштейн комплектуется адаптером горячий башмак и цилиндрическим переходником 3/8-1/4, позволяя соединить два аксессуара с разными монтажными креплениями.
Кронштейн KUPO KCP-103 7" MINI VISION ARM WITH HOT SHOE ADAPTER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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