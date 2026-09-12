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Кабель управления Godox GMC-U4 (Micro USB) для GM6S, GM7S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель управления Godox GMC-U4 (Micro USB) для GM6S, GM7S

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Кабель управления Godox GMC-U4 (Micro USB) для GM6S, GM7S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675360
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Кабель
Дополнительно
длина 60 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х2х2
Вес, г.
100

Описание товара Кабель управления Godox GMC-U4 (Micro USB) для GM6S, GM7S

Godox GMC-U4 – дополнительный кабель управления типа “plag and play”, который позволяет сопрягать видеомониторы GM6S, GM7S с камерой через разъем Micro USB. GMC-U4 избавляет от необходимости переключаться между видеомонитором и дисплеем камеры для более эффективной работы. С помощью этого кабеля активируются функции управления камерой с монитора: съемка, запись, автофокусировка, фокусировка, ISO, диафрагма, затвор.

Отзывы о товаре Кабель управления Godox GMC-U4 (Micro USB) для GM6S, GM7S




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Кабель
Дополнительно
длина 60 см
Страна производитель
Китай
Описание
Godox GMC-U4 – дополнительный кабель управления типа “plag and play”, который позволяет сопрягать видеомониторы GM6S, GM7S с камерой через разъем Micro USB. GMC-U4 избавляет от необходимости переключаться между видеомонитором и дисплеем камеры для более эффективной работы. С помощью этого кабеля активируются функции управления камерой с монитора: съемка, запись, автофокусировка, фокусировка, ISO, диафрагма, затвор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель управления Godox GMC-U4 (Micro USB) для GM6S, GM7S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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