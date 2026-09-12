Зажим с головкой KUPO KCP-150 SWIVELING PIPE C CLAMP W/ UNIVERSAL HEAD
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Характеристики
Тип товара
Зажим
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
15
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
34.7х7.6х2.9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675352
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажим
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
15
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
34.7х7.6х2.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х8
Вес, кг.
2.1
Описание товара Зажим с головкой KUPO KCP-150 SWIVELING PIPE C CLAMP W/ UNIVERSAL HEAD
Зажим KUPO KCP-150 с переставной губкой предназначен для установки на трубы диаметром от 28 до 78мм и крепления осветительного оборудования весом до 15 кг на 16мм креплении Baby или до 80 кг на 28мм креплении Junior. Зажим изготовлен из прочного литого алюминия. Безопасность изделия подтверждена сертификатом TUV. Универсальная крепежная головка (с приемными гнездами 28мм и 16мм, а также выдвижным штифтом 16мм) оснащена страховочным стержнем на тросике и поворотным креплением, что позволяет легко и удобно регулировать положение зажима.
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Бренд
Тип товара
Зажим
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
15
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
34.7х7.6х2.9
Страна производитель
Китай
Зажим KUPO KCP-150 с переставной губкой предназначен для установки на трубы диаметром от 28 до 78мм и крепления осветительного оборудования весом до 15 кг на 16мм креплении Baby или до 80 кг на 28мм креплении Junior. Зажим изготовлен из прочного литого алюминия. Безопасность изделия подтверждена сертификатом TUV. Универсальная крепежная головка (с приемными гнездами 28мм и 16мм, а также выдвижным штифтом 16мм) оснащена страховочным стержнем на тросике и поворотным креплением, что позволяет легко и удобно регулировать положение зажима.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Зажим с головкой KUPO KCP-150 SWIVELING PIPE C CLAMP W/ UNIVERSAL HEAD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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