Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake CTE E600MX белый (CA-1Y3-00M6WN-00)
Корпус Thermaltake CTE E600 MX типоразмера Mid-Tower отличается значительными размерами – 513x270x558.5 мм. Двухкамерное исполнение и просторность устройства полезны при сборке мощной универсальной или игровой системы. Модель совместима с материнскими платами 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус не укомплектован вентиляторами: пользователь ПК может скомпоновать систему теплоотвода по своему усмотрению. Многочисленные точки крепления кабелей позволяют упорядочить внутреннее пространство ПК. Корпус Thermaltake CTE E600 MX обеспечивает возможность установки видеоадаптера в одном из 3 положений. Максимальная длина совместимых видеокарт равна 443.8 мм. Высота процессорного кулера ограничена 166 мм. Предельный монтажный размер радиатора системы жидкостного охлаждения при размещении спереди, сзади, снизу и сбоку равен 420 мм. Корпус поставляется без блока питания. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной до 220 мм. Особенность комплектации модели – наличие райзера PCI-E x16.
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Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпуса-аквариумы, Со стеклянной боковой панелью
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