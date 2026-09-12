Top.Mail.Ru
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 9
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 10
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 11
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 12
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 13
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 14
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 15
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 16
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 17
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 18
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 19
Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 9
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 10
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 11
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 12
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 13
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 14
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 15
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 16
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 17
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 18
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 19
  • Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675217
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
275x615x516
Макс. высота процессорного кулера
195
Максимальная длина видеокарты
385
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 3 x 140 или 3 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Full-Tower
Форм-фактор
E-ATX, mATX, mini-ITX, ATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х61х38
Вес, кг.
18

Описание товара Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00)

Корпус Thermaltake CTE T500 Air выполнен из пластика, стали, стекла. Подобное сочетание материалов отличает устойчивость к преждевременному появлению повреждений. Конфигурацией предусмотрены разъемы USB 3.2, которые обеспечивают быструю передачу данных. Модель совместима с материнскими платами форм-фактора E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Корпус Thermaltake CTE T500 Air оборудован пылевым фильтром, который не допускает появления загрязнений на внутренних элементах. Прокладка кабелей производится за задней стенкой. Автономная работа осуществляется от блока питания типа ATX. Металлическая сетка способствует отводу тепла. Ножки в основании делают возможной устойчивую фиксацию ассистента в любой плоскости.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
275x615x516
Макс. высота процессорного кулера
195
Максимальная длина видеокарты
385
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 3 x 140 или 3 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Full-Tower
Форм-фактор
E-ATX, mATX, mini-ITX, ATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake CTE T500 Air выполнен из пластика, стали, стекла. Подобное сочетание материалов отличает устойчивость к преждевременному появлению повреждений. Конфигурацией предусмотрены разъемы USB 3.2, которые обеспечивают быструю передачу данных. Модель совместима с материнскими платами форм-фактора E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Корпус Thermaltake CTE T500 Air оборудован пылевым фильтром, который не допускает появления загрязнений на внутренних элементах. Прокладка кабелей производится за задней стенкой. Автономная работа осуществляется от блока питания типа ATX. Металлическая сетка способствует отводу тепла. Ножки в основании делают возможной устойчивую фиксацию ассистента в любой плоскости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake CTE T500 Air черный (CA-1X8-00F1WN-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...