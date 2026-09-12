Корпус Thermaltake The Tower 300 Matcha Green зеленый (CA-1Y4-00SEWN-00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake The Tower 300 Matcha Green зеленый (CA-1Y4-00SEWN-00)
Корпус Thermaltake The Tower 300 представлен в вертикальном исполнении в формате Mini-Tower. Это основа для игровой системы. Материнская плата Mini-ITX или Micro-ATX крепится к корпусу разъемами кверху. На верхней панели закреплены 2 ШИМ-вентилятора диаметром 140 мм, что обеспечивает обдув компонентов системы сверху. Также конструкция корпуса подразумевает установку 2 тыловых, 2 верхних.1 нижнего и 3 боковых вентиляторов размерами 140 мм и 120 мм.[BR]Боковые окна и фронтальная панель Thermaltake The Tower 300 Racing Green сделаны из закаленного стекла. Они фиксируются при помощи защелок: для этого не нужны инструменты. Это обеспечивает хороший обзор внутренних компонентов. Внутри можно разместить видеокарту длиной до 400 мм, а также блок питания диаметром до 220 мм. Вверху на лицевой стороне корпуса находится панель управления с разъемами USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.2 Gen 1 Type-A, кнопками и индикаторами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 2x 140 мм, Нет, USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 2x 140 мм, Нет, USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Thermaltake The Tower 300 Matcha Green зеленый (CA-1Y4-00SEWN-00)