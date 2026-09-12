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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675209
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2x120 мм или 2x140 мм - на задней 3x120 мм или 3x140 мм - на боковой 2x120 мм - на верхней 1x120 мм или 1x140 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
зеленый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
10.17
Описание товара Корпус Thermaltake The Tower 300 Racing Green зеленый (CA-1Y4-00SCWN-00)
Представляем корпус Thermaltake, продуманный для энтузиастов, которые ценят компактность и стиль. Этот Micro-Tower корпус идеально подходит для сборок на базе материнских плат mini-ITX и mATX. Он выделяется элегантным зеленым цветом и современным дизайном с элементами из стали и стекла.
Корпус предлагает значительное пространство для установки мощных компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 210 мм, а максимальная длина видеокарты — 400 мм, что позволяет устанавливать практически любые современные компоненты. Блок питания расположен внизу, что способствует оптимальному распределению веса и улучшенной вентиляции.
Thermaltake позаботился и о возможностях расширения. Корпус оснащен четырьмя слотами расширения, а для хранения данных предусмотрены три внутренних отсека 2.5 дюйма и три отсека 3.5 дюйма. Вес корпуса составляет 8,3 кг, что делает его достаточно устойчивым и надежным.
Особое внимание привлекает окно на боковой стенке, которое позволяет любоваться внутренним оборудованием системы, добавляя визуальную привлекательность вашей сборке. Передняя дверь, в свою очередь, обеспечивает легкий доступ к компонентам и дополнительную защиту от пыли.
Корпус Thermaltake — это отличный выбор для создания производительной и стильной системы в компактном формате, который сочетает в себе продуманный дизайн и гибкость конфигурации.
2x120 мм или 2x140 мм - на задней 3x120 мм или 3x140 мм - на боковой 2x120 мм - на верхней 1x120 мм или 1x140 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
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Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
зеленый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем корпус Thermaltake, продуманный для энтузиастов, которые ценят компактность и стиль. Этот Micro-Tower корпус идеально подходит для сборок на базе материнских плат mini-ITX и mATX. Он выделяется элегантным зеленым цветом и современным дизайном с элементами из стали и стекла.
Корпус предлагает значительное пространство для установки мощных компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 210 мм, а максимальная длина видеокарты — 400 мм, что позволяет устанавливать практически любые современные компоненты. Блок питания расположен внизу, что способствует оптимальному распределению веса и улучшенной вентиляции.
Thermaltake позаботился и о возможностях расширения. Корпус оснащен четырьмя слотами расширения, а для хранения данных предусмотрены три внутренних отсека 2.5 дюйма и три отсека 3.5 дюйма. Вес корпуса составляет 8,3 кг, что делает его достаточно устойчивым и надежным.
Особое внимание привлекает окно на боковой стенке, которое позволяет любоваться внутренним оборудованием системы, добавляя визуальную привлекательность вашей сборке. Передняя дверь, в свою очередь, обеспечивает легкий доступ к компонентам и дополнительную защиту от пыли.
Корпус Thermaltake — это отличный выбор для создания производительной и стильной системы в компактном формате, который сочетает в себе продуманный дизайн и гибкость конфигурации.
Корпус Thermaltake The Tower 300 Racing Green зеленый (CA-1Y4-00SCWN-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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