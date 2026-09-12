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Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00)

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Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675207
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
342x551x281
Макс. высота процессорного кулера
210
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
, тыловых 2 x 140 или 2 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 1 x 140 или 1 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х34х28
Вес, кг.
8.3

Описание товара Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00)

Корпус Thermaltake The Tower 300 представлен в вертикальном исполнении в формате Mini-Tower. Это основа для игровой системы. Материнская плата Mini-ITX или Micro-ATX крепится к корпусу разъемами кверху. На верхней панели закреплены 2 ШИМ-вентилятора диаметром 140 мм, что обеспечивает обдув компонентов системы сверху. Также конструкция корпуса подразумевает установку 2 тыловых, 2 верхних.1 нижнего и 3 боковых вентиляторов размерами 140 мм и 120 мм.[BR]Боковые окна и фронтальная панель Thermaltake The Tower 300 Racing Green сделаны из закаленного стекла. Они фиксируются при помощи защелок: для этого не нужны инструменты. Это обеспечивает хороший обзор внутренних компонентов. Внутри можно разместить видеокарту длиной до 400 мм, а также блок питания диаметром до 220 мм. Вверху на лицевой стороне корпуса находится панель управления с разъемами USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.2 Gen 1 Type-A, кнопками и индикаторами.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake The Tower 300 Black черный (CA-1Y4-00S1WN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
342x551x281
Макс. высота процессорного кулера
210
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
, тыловых 2 x 140 или 2 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 1 x 140 или 1 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake The Tower 300 представлен в вертикальном исполнении в формате Mini-Tower. Это основа для игровой системы. Материнская плата Mini-ITX или Micro-ATX крепится к корпусу разъемами кверху. На верхней панели закреплены 2 ШИМ-вентилятора диаметром 140 мм, что обеспечивает обдув компонентов системы сверху. Также конструкция корпуса подразумевает установку 2 тыловых, 2 верхних.1 нижнего и 3 боковых вентиляторов размерами 140 мм и 120 мм.[BR]Боковые окна и фронтальная панель Thermaltake The Tower 300 Racing Green сделаны из закаленного стекла. Они фиксируются при помощи защелок: для этого не нужны инструменты. Это обеспечивает хороший обзор внутренних компонентов. Внутри можно разместить видеокарту длиной до 400 мм, а также блок питания диаметром до 220 мм. Вверху на лицевой стороне корпуса находится панель управления с разъемами USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 3.2 Gen 1 Type-A, кнопками и индикаторами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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