Корпус Lian-Li O11 Air Mini белый (G99.O11AMW.00)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675201
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
288x384x400
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
362
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
11
Описание товара Корпус Lian-Li O11 Air Mini белый (G99.O11AMW.00)
Корпус LIAN LI PC-O11 Mini Air [G99.O11AMW.R0] на ножках относится к форм-фактору Mid-Tower. Это значит, что он не занимает много места на компьютерном столе или под ним, но при этом позволяет разместить внутри большое количество «офисных» или игровых компонентов. При этом устройство выглядит оригинально – оно выполнено в белом цвете, а его лицевая панель представлена металлической сеткой. В основном же корпус LIAN LI PC-O11 Mini Air [G99.O11AMW.R0] состоит из стали, пластика и стекла. Боковые панели фиксируются на винты сзади.
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Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
288x384x400
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
362
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Корпус LIAN LI PC-O11 Mini Air [G99.O11AMW.R0] на ножках относится к форм-фактору Mid-Tower. Это значит, что он не занимает много места на компьютерном столе или под ним, но при этом позволяет разместить внутри большое количество «офисных» или игровых компонентов. При этом устройство выглядит оригинально – оно выполнено в белом цвете, а его лицевая панель представлена металлической сеткой. В основном же корпус LIAN LI PC-O11 Mini Air [G99.O11AMW.R0] состоит из стали, пластика и стекла. Боковые панели фиксируются на винты сзади.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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