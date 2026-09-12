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Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE)

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Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 1
Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 2
Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 3
Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 4
Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 5
Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 6
Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 7
Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 8
Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 9
Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 10
Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 11
Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 12
Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 13
Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 1
  • Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 2
  • Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 3
  • Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 4
  • Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 5
  • Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 6
  • Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 7
  • Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 8
  • Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 9
  • Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 10
  • Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 11
  • Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 12
  • Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 13
  • Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675190
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x456x435
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
395
Материал корпуса
стекло, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
прозрачный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE)

Formula Crystal Z8 FLOE Black (CRYSTAL Z8 B FLOE) — это стильный геймерский корпус формата Mid-Tower с панорамным обзором. Модель выполнена в дизайне «аквариум» со стеклянными панелями спереди и сбоку. Это позволяет полностью видеть внутренние компоненты ПК.Корпус ориентирован на создание мощных игровых систем с яркой подсветкой. Главная фишка модели — отличная базовая комплектация вентиляторами, что избавляет от необходимости докупать охлаждение отдельно.

Отзывы о товаре Корпус Formula Crystal Z8 FLOE черный (CRYSTAL Z8 B FLOE)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x456x435
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
395
Материал корпуса
стекло, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
прозрачный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Formula Crystal Z8 FLOE Black (CRYSTAL Z8 B FLOE) — это стильный геймерский корпус формата Mid-Tower с панорамным обзором. Модель выполнена в дизайне «аквариум» со стеклянными панелями спереди и сбоку. Это позволяет полностью видеть внутренние компоненты ПК.Корпус ориентирован на создание мощных игровых систем с яркой подсветкой. Главная фишка модели — отличная базовая комплектация вентиляторами, что избавляет от необходимости докупать охлаждение отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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