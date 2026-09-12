Корпус Formula Crystal Z9 черный (CRYSTAL Z9 B)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675179
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
280x460x428
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, боковых 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x, USB 3.0 x2, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
прозрачный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
8
Описание товара Корпус Formula Crystal Z9 черный (CRYSTAL Z9 B)
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
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Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
280x460x428
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, боковых 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x, USB 3.0 x2, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
прозрачный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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