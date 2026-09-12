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Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1)

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Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 1
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 2
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 3
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 4
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 5
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 6
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 7
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 8
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 9
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 10
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 11
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 12
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 13
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 14
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 15
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 16
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 17
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 1
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 2
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 3
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 4
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 5
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 6
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 7
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 8
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 9
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 10
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 11
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 12
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 13
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 14
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 15
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 16
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 17
  • Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675168
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200 х 283.5 х 336 мм
Макс. высота процессорного кулера
172
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 1x120 мм, на задней панели: 1x120 мм, на верхней панели: 2x120 мм
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB 3.1 Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX, SFX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х28
Вес, кг.
5.3

Описание товара Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1)

Обладающий оригинальным дизайном корпус DEEPCOOL CH160 WH сочетает в себе компактность и функциональность. Вы сможете собрать как универсальный домашний или офисный компьютер, так и игровую систему начального или среднего уровня. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 305 мм. Наибольшая высота кулера процессора равна 172 мм.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200 х 283.5 х 336 мм
Макс. высота процессорного кулера
172
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 1x120 мм, на задней панели: 1x120 мм, на верхней панели: 2x120 мм
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB 3.1 Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX, SFX
Страна производитель
Китай
Описание
Обладающий оригинальным дизайном корпус DEEPCOOL CH160 WH сочетает в себе компактность и функциональность. Вы сможете собрать как универсальный домашний или офисный компьютер, так и игровую систему начального или среднего уровня. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 305 мм. Наибольшая высота кулера процессора равна 172 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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