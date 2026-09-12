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Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602)

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Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 1
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 2
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 3
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 4
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 5
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 6
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 7
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 8
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 9
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 10
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 11
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 12
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 13
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 14
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 15
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 16
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 17
Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 1
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 2
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 3
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 4
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 5
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 6
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 7
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 8
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 9
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 10
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 11
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 12
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 13
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 14
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 15
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 16
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 17
  • Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675157
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
230x456x400 мм
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
310
Места для доп. вентиляторов
5 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
6

Описание товара Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602)

Корпус Accord - это стильный и функциональный выбор для вашего ПК. Выполненный в элегантном черном цвете, он легко впишется в любой интерьер. Отличительной особенностью данного корпуса является наличие окна на боковой стенке, которое позволяет любоваться внутренними компонентами системы и возможностью демонстрации её подсветки. Корпус оснащен двумя встроенными вентиляторами размером 120 мм, что обеспечивает эффективное охлаждение и поддержание оптимальной температуры внутри. Благодаря наличию 7 слотов расширения, у вас будет достаточно возможностей для установки дополнительных плат и увеличения производительности системы. Типоразмер Midi-Tower делает корпус Accord универсальным решением для сборки как игровых, так и профессиональных рабочих станций. Это надежный и продуманный вариант для тех, кто ищет баланс между стилем, функциональностью и возможностью модернизации компьютера.

Отзывы о товаре Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
230x456x400 мм
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
310
Места для доп. вентиляторов
5 x 120x120 мм, 2 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Accord - это стильный и функциональный выбор для вашего ПК. Выполненный в элегантном черном цвете, он легко впишется в любой интерьер. Отличительной особенностью данного корпуса является наличие окна на боковой стенке, которое позволяет любоваться внутренними компонентами системы и возможностью демонстрации её подсветки. Корпус оснащен двумя встроенными вентиляторами размером 120 мм, что обеспечивает эффективное охлаждение и поддержание оптимальной температуры внутри. Благодаря наличию 7 слотов расширения, у вас будет достаточно возможностей для установки дополнительных плат и увеличения производительности системы. Типоразмер Midi-Tower делает корпус Accord универсальным решением для сборки как игровых, так и профессиональных рабочих станций. Это надежный и продуманный вариант для тех, кто ищет баланс между стилем, функциональностью и возможностью модернизации компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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