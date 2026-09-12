Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602)
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Характеристики
Описание товара Корпус Accord 3602 черный (ACC-3602)
Корпус Accord - это стильный и функциональный выбор для вашего ПК. Выполненный в элегантном черном цвете, он легко впишется в любой интерьер. Отличительной особенностью данного корпуса является наличие окна на боковой стенке, которое позволяет любоваться внутренними компонентами системы и возможностью демонстрации её подсветки. Корпус оснащен двумя встроенными вентиляторами размером 120 мм, что обеспечивает эффективное охлаждение и поддержание оптимальной температуры внутри. Благодаря наличию 7 слотов расширения, у вас будет достаточно возможностей для установки дополнительных плат и увеличения производительности системы. Типоразмер Midi-Tower делает корпус Accord универсальным решением для сборки как игровых, так и профессиональных рабочих станций. Это надежный и продуманный вариант для тех, кто ищет баланс между стилем, функциональностью и возможностью модернизации компьютера.
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Теги товара: 2x 120 мм, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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