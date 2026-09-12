Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675141
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
168x350x300
Макс. высота процессорного кулера
152
Максимальная длина видеокарты
256
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, нижних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 1.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
3.6
Описание товара Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W)
Корпус Formula V Line AIR MESH G1 представляет собой компактный Mini-tower белого цвета, предназначенный для материнских плат форм-факторов m-ATX и m-ITX. Корпус поставляется без блока питания и оснащен одним предустановленным 80-миллиметровым вентилятором для охлаждения. На передней панели расположены два порта USB 1.0 и один порт Type-C, обеспечивая удобное подключение периферийных устройств. Данная модель сочетает в себе компактные размеры и функциональность, что делает ее подходящей для сборки небольших и средних систем.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
168x350x300
Макс. высота процессорного кулера
152
Максимальная длина видеокарты
256
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, нижних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 1.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Корпус Formula V Line AIR MESH G1 представляет собой компактный Mini-tower белого цвета, предназначенный для материнских плат форм-факторов m-ATX и m-ITX. Корпус поставляется без блока питания и оснащен одним предустановленным 80-миллиметровым вентилятором для охлаждения. На передней панели расположены два порта USB 1.0 и один порт Type-C, обеспечивая удобное подключение периферийных устройств. Данная модель сочетает в себе компактные размеры и функциональность, что делает ее подходящей для сборки небольших и средних систем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, С вентилятором
Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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