Жесткий диск Seagate SATA-III 14TB ST14000NT001 NAS Ironwolf Pro 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 14TB ST14000NT001 NAS Ironwolf Pro 512E (7200rpm) 256Mb 3.5"
3.5-дюймовый жесткий диск Seagate IronWolf Pro [ST14000NT001] рассчитан на оснащение сетевых хранилищ, серверов, рабочих станций, систем видеонаблюдения и другого оборудования корпоративного класса. 14-терабайтная модель использует для обмена данными интерфейс SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с. Диск оптимизирован для работы в составе RAID-массивов. Надежность устройства выражена средним временем наработки на отказ 2500000 ч. Жесткий диск Seagate IronWolf Pro [ST14000NT001] обеспечивает скорость передачи данных до 270 МБ/с. Гелиевое наполнение повышает энергоэффективность и отказоустойчивость устройства. Энергопотребление HDD ограничено 7.6 Вт, а в режиме ожидания составляет 5 Вт. Производительность жесткого диска при выполнении любых операций с данными повышает 256-мегабайтная кэш-память. Ее роль особенно заметна при чтении и записи большого количества мелких или сильно фрагментированных файлов. Частота вращения шпинделя 7200 об/мин обеспечивает баланс производительности и надежности. Максимальная рабочая температура диска равна 65 °C.
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