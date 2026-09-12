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Накопитель HDD Hitachi 8TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" 0B36453 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Накопитель HDD Hitachi 8TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" 0B36453

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Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 1
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 2
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 3
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 4
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 5
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 6
Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
256
Скорость вращения
7200 об./мин.
Интерфейс
SAS
  • Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 1
  • Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 2
  • Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 3
  • Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 4
  • Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 5
  • Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 6
  • Жесткий диск WD SAS 3.0 8TB 0B36453 HUS728T8TAL5204 Server Ultrastar DC HC320 512E (7200rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675109
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
8
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
256
Скорость вращения
7200 об./мин.
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2000000
Габариты (ШxВxГ), мм
147x102x25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х6
Вес, г.
300

Описание товара Накопитель HDD Hitachi 8TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" 0B36453

Внутренний жесткий диск. Подходит для использования системах хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель HDD Hitachi 8TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" 0B36453




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
8
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
256
Скорость вращения
7200 об./мин.
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2000000
Габариты (ШxВxГ), мм
147x102x25
Страна производитель
Китай
Описание
Внутренний жесткий диск. Подходит для использования системах хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель HDD Hitachi 8TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" 0B36453 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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