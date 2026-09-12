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Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3)

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Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 1
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 2
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 3
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 4
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 5
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 6
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 7
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 8
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 9
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 10
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 11
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 12
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 13
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 14
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 15
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 16
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 17
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 18
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 19
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 1
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 2
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 3
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 4
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 5
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 6
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 7
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 8
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 9
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 10
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 11
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 12
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 13
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 14
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 15
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 16
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 17
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 18
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 19
  • Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675077
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
45х31х27
Вес, кг.
2.93

Описание товара Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3)

Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3)



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 850W

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3)


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 850W
Самовывоз
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Отзывы


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