Блок питания Formula ATX 650W AP-650ММ 80 PLUS WHITE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
7
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675069
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
7
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.74
Описание товара Блок питания Formula ATX 650W AP-650ММ 80 PLUS WHITE
Блок питания Formula ATX 650W AP-650ММ 80 PLUS WHITE
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 180 руб.795 руб. в СплитБлок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлок питания ExeGate 1000PPE 1000W ATX EX292161RUS
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF550 80+ RET
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитБлок питания Digma ATX 750W DPSU-750W-WH 80 Plus White
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитБлок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 ...
-
В наличииЦена 3 330 руб.833 руб. в СплитБлок питания PSU Ocypus Gamma P650 (Gamma-P650-W1HDBK024X-EU)
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитБлок питания Accord ATX 750W ACC-W750P 80 PLUS WHITE
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитБлок питания Exegate 1000PPX 1000W (EX222115RUS-S)
-
В наличииЦена 3 400 руб. 4 620 руб.850 руб. в СплитБлок питания 650W Exegate 650PPE ATX EX260644RUS
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитБлок питания Accord ATX 850W ACC-W850P 80+ White
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитБлок питания Zalman 600W ZM600-XEII
-
В наличииЦена 3 580 руб.895 руб. в СплитБлок питания Zalman ZM500-TXII (V2), 500W
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
7
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания Formula ATX 650W AP-650ММ 80 PLUS WHITE
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 650W
Блок питания Formula ATX 650W AP-650ММ 80 PLUS WHITE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Formula ATX 650W AP-650ММ 80 PLUS WHITE